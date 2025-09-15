To najciekawszy smartfon, jakiego możesz kupić, a dziś jest znacznie tańszy

Nothing Phone (3a) 5G to smartfon, który się wyróżnia na tle konkurencji. I to nie tylko wyglądem, chociaż jego transparentna obudowa może kojarzyć się bardziej z przełomem tysiącleci, niż z latami 20-stymi XXI wieku. Otóż niezwykle ciekawie prezentuje się jego specyfikacja. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę cenę tego urządzenia. Dziś zaś może on być wasz za jedyne 1449 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nothing Phone (3a) 5G

Przejdźmy do tego, co on oferuje, zaczynając od 6,77-calowego ekranu OLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+. Świetnie prezentuje się także jego procesor. Snapdragon 7s gen 3 pozwala mu nawiązać godną walkę z nieco starszymi flagowcami. Zwłaszcza że wspiera go 12 GB RAM. Na pliki użytkownika przeznaczono natomiast 256 GB.

To dobra opcja, zwłaszcza przy potrójnym aparacie z matrycą główną 50 MPix i teleobiektywem o tej samej rozdzielczości. Jeśli chodzi o baterie, to jest to klasyczne 5000 mAh, które naładujemy z mocą do 50 W. Nie zabrakło też NFC i wodoodporności w ramach IP64. A to wszystko za jedyne 1449 zł.