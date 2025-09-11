Sprzęt

To idealne słuchawki do pracy. Wytrzymają cały dzień i baterii na dojazdy wystarczy

Nie wszyscy pracują z ludźmi. A spędzenie 8 godzin przy maszynie jest dość uciążliwym zajęciem dla ludzkiej psychiki.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:37
Na szczęście istnieje muzyka, audiobooki, podcasty i inne formy spędzania czasu, które absorbują naszą uwagę i słuch, zostawiając nam ręce i oczy wolne. Do tego jednak potrzebne są słuchawki z naprawdę mocną baterię. I tu do gry wchodzą Soundcore A25i V2: słuchawki, których bateria pozwoli na 9 godzin ciągłego słuchania muzyki.

Soundcore A25i V2 9 godzin pracy na baterii i szybkie ładowanie

Soundcore A25i V2

I mam tu na myśli czas pracy samych słuchawek. Etui wydłuża go do 28 godzin. Jednak nie to jest najważniejsze, a fakt, że zaledwie 10 minut w nim ładuje słuchawki do takiego poziomu, że pozwalają one na dodatkowe dwie godziny pracy. Samo euti jest natomiast małe, lekkie i wyposażone w smycz, dzięki której nie zgubimy słuchawek tak łatwo. A dzięki odporności IPX5 nie musimy się martwić o korzystanie ze słuchawek w pocie, ani deszczu. Wszystko to natomiast dostaniemy za jedyne 98,99 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

słuchawki TWS soundcore Soundcore A25i V2
Zródła zdjęć: Soundcore