To idealne słuchawki do pracy. Wytrzymają cały dzień i baterii na dojazdy wystarczy

Na szczęście istnieje muzyka, audiobooki, podcasty i inne formy spędzania czasu, które absorbują naszą uwagę i słuch, zostawiając nam ręce i oczy wolne. Do tego jednak potrzebne są słuchawki z naprawdę mocną baterię. I tu do gry wchodzą Soundcore A25i V2 : słuchawki, których bateria pozwoli na 9 godzin ciągłego słuchania muzyki.

Soundcore A25i V2

I mam tu na myśli czas pracy samych słuchawek. Etui wydłuża go do 28 godzin. Jednak nie to jest najważniejsze, a fakt, że zaledwie 10 minut w nim ładuje słuchawki do takiego poziomu, że pozwalają one na dodatkowe dwie godziny pracy. Samo euti jest natomiast małe, lekkie i wyposażone w smycz, dzięki której nie zgubimy słuchawek tak łatwo. A dzięki odporności IPX5 nie musimy się martwić o korzystanie ze słuchawek w pocie, ani deszczu. Wszystko to natomiast dostaniemy za jedyne 98,99 zł.