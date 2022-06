Pierwsze procesory Intel Raptor Lake trafiły już na testy

Prace nad 13. generacją procesorów Intela trwają w najlepsze. Wygląda na to, że partnerzy Niebieskich testują już próbki inżynieryjne nowych CPU.

Najnowsze procesory w segmencie konsumenckim to rodzina Intel Alder Lake-S. Jest to 12. generacja, która debiutowała na rynku w dwóch rzutach. Wpierw w listopadzie 2021 roku, a następnie w styczniu 2022 roku. Podział był tradycyjny - najdroższe, odblokowane modele oraz tańsze, zablokowane.

Nowe procesory AMD i Intela pojawią się jeszcze w tym roku

Postęp w świecie nowych technologii nie zwalnia jednak nawet na chwilę. Tym samym jeszcze pod koniec tego roku czeka nas premiera 13. generacji, czyli Intel Raptor Lake. Oczywiście AMD nie pozostanie w tyle za Niebieskimi i doczekamy się również procesorów AMD Ryzen 7000.

Wygląda na to, że partnerzy Intela pracują już nad swoimi płytami głównymi, laptopami i gotowymi zestawami komputerowymi związanymi z serią Raptor Lake. Udowadnia to znany użytkownik Twittera o pseudonimie TUM_APISAK, który namierzył kolejny ciekawy wpis w bazie wyników Userbenchmark.

Widać na nim tajemniczy procesor "Intel 0000", który sparowano z kartą graficzną Intel ARC A770. Wspomniane CPU dysponowało 24-rdzeniami (8 "dużych", typu P oraz 16 "małych", typu E). Taktowania to 2,4 GHz bazowo i do 4,6 GHz w trybie Turbo. To zdecydowanie mniej niż, niż do tej pory zakładano.

Również użyte moduły RAM, czyli DDR5 4800 MHz, są zastanawiające. Intel Core 13. generacji ma przecież obsługiwać szybsze pamięci niż Intel Core 12. generacji. Jednak w teście brała udział prawdopodobnie próbka inżynieryjna, a ich możliwości są często gorsze od finalnego produktu.

Z ostatecznymi ocenami warto wstrzymać się do jesieni (lub wczesnej zimy) tego roku. To właśnie wtedy pojawią się procesory Intel Raptor Lake oraz AMD Ryzen 700 i dedykowane im topowe płyty główne. Wtedy też poznamy finalną specyfikację, realną wydajność oraz ceny w sklepach.

