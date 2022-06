AMD przygotowało nową, naprawdę dziwną kartę graficzną

Cichaczem pojawiła się nowa karta graficzna AMD Radeon. Zaskakuje zarówno jej oryginalna nazwa, jak i dziwnie znajoma już nam specyfikacja.

Seria kart graficznych AMD Radeon RX 6000 debiutowała na rynku w 2020 roku. Od tamtej pory premierę miało całe zatrzęsienie modeli z różnych segmentów cenowo-wydajnościowych. W przypadku komputerów stacjonarnych oficjalnie mowa o jedenastu wariantach, z czego trzy z nich pojawiły się niedawno.

Nowa karta AMD to dziwoląg pod każdym względem

I chociaż jeszcze w tym roku na rynku mają się pojawić karty graficzne nowej generacji w postaci rodziny AMD Radeon RX 7000, to wygląda na to, że Czerwoni nie powiedzieli wcale ostatniego słowa w przypadku aktualnej generacji. Potwierdziły się bowiem wcześniejsze plotki o nowym, dość dziwnym Radeonie.

Na oficjalnej stronie Sapphire, jednego z bardziej uznanych partnerów AMD, pojawiły się dwie nowe karty graficzne. Są to autorskie wersje Radeona 6700 w wersji Pulse i zwykłej. Nie, nie zapomniałem dopisać w nazwie "RX" przed, a "XT" po numerze modelu. Jest to pierwszy taki przypadek.

Jednak nie tylko nazwa, ale i specyfikacja jest dość dziwna. Jest ona niemal identyczna do mobilnego Radeona RX 6700M, a więc mowa o 36 jednostkach CU, co przekłada się na 2304 procesory strumieniujące. Doprawiono to niestandardową ilością pamięci VRAM w postaci 10 GB GDDR6 na 160-bitowej szynie danych.

W przypadku zegarów rdzenia mowa o do 2230 MHz w trybie gry i do 2495 MHz w trybie boost w obu wariantach, a więc można zakładać, że to referencyjne wartości AMD. Efektywne taktowania pamięci to 16 000 MHz. Warto jednak podkreślić, że TGP (Total Graphics Power) w Radeonie 6700 zostało podniesione z 135 W do 220 W względem mobilnego Radeona RX 6700M.

Jak na razie data premiery ani sugerowane ceny nie są znane. Nie pokazano też opakowania. Może to sugerować, że będzie to rozwiązanie dla rynku OEM (tj. do gotowych zestawów komputerowych).

Zastanawiając jest jednak fakt, że "nowe" karty graficzne Sapphire mają identyczny układ chłodzenia i design co w przypadku modelu Sapphire BC-2235 GPRO X080, który wcześniej stworzony został wyłącznie na potrzeby kopania kryptowalut. Czyżby producenci porzuceni przez górników przypomnieli sobie o graczach?

