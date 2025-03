Ten telewizor kosztował tyle, ile porządne używane auto, ale dziś kupisz go w cenie szrota

Nigdy nie sądziłem, że kiedykolwiek to napiszę, ale ten telewizor w cenie 14 999 złotych jest niespodziewanie... tani. Z drugiej strony mowa tu o 98-calowym ekranie QNED o rozdzielczości 4K i odświeżaniu 120 Hz i zintegrowanym procesorem AI, który podbija rozdzielczość treści do 4K. Warto także dodać, że to cena promocyjna. Standardowo kosztuje on 18 999 złotych, co również nie jest wygórowaną ceną jak na taki panel.

Dalsza część tekstu pod wideo

LG 98QNED89T6A z QNED

No dobrze, ale czym w ogóle są te ekrany QNED? Jest to marketingowa nazwa na połączenie dwóch różnych technologii, które świetnie ze sobą współgrają. I to na takim poziomie, że dla niewprawionego oka mogą uchodzić za panele OLED, ale z czystą bielą i bez problemu wypalania się pikseli.

Pierwszą z nich jest QLED, czyli warstwa kropek kwantowych, które znacznie poszerzają zakres dostępnych kolorów. Te wyglądają na ekranie zjawiskowo i nie ustępują panelom OLED - nawet w HDR. Kolejną z technologii jest mini LED, czyli niezależnie strefy podświetlenia ekranu. Te mogą być jaśniejsze od pozostałych w przypadku jaśniejszych obiektów i ciemniejsze w przypadku ciemniejszych. Przy czerniach są one natomiast całkowicie wyłączone. Ten aspekt znacznie podbija kontrast ekranu przybliżając go do OLED-a na poziomie niemożliwym do osiągnięcia przez klasyczne podświetlenie LCD.