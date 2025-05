Ten miniaturowy tablet to mistrzostwo świata. Jest pancerny, ma 5G i możesz z niego dzwonić

Nieczęsto opisuję promocje na urządzenia, z których sam korzystam. To jednak jeden z tych przypadków. I chociaż w tytule umieściłem naprawdę dużo informacji na jego temat, to jest to tak naprawdę dopiero początek długiej listy zalet.

Samsung Galaxy Tab Active5 to dosłownie tablet inny, niż wszystkie. Jeśli na pierwszy rzut oka kojarzy się on Wam z dużym smartfonem sprzed lat, to nie jest to błędne spostrzeżenie. Ma on fizyczne klawisze, z czytnikiem linii papilarnych na środkowym, a nawet dedykowany głośnik do rozmów. Do tego urządzenia możesz włożyć kartę SIM, lub wgrać e-SIM i dzwonić z niego tak, jakby to był smartfon. Bardzo duży, 8-calowy smartfon z olbrzymimi ramkami. A jeszcze większy robi się, kiedy włożymy go do etui ochronnego z dedykowanym miejscem na wodoodporny rysik. Obydwa te akcesoria są oczywiście obecne w zestawie.

Samsung Galaxy Tab Active5

Kolejnym dziwactwem tego urządzenia jest wymienna bateria. Wystarczy zdjąć tylną klapkę i możemy ją wyjąć jak w smartfonach sprzed kilkunastu lat. I to mimo faktu, że cała konstrukcja jest w pełni wodoszczelna. Znalazł się tu także Jack 3.5 mm, który nie ma żadnej zaślepki, a mimo to i tak świetnie radzi sobie nawet z pełnym zanurzeniem. Dobre wrażenie robi także jego 8-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości 120 Hz. Może i kolory są mniej nasycone, niż w iPadzie, jednak świetnie radzi sobie on nawet w pełnym słońcu i da się go obsługiwać nawet w ulewę, co oczywiście sam sprawdziłem.

Exynos 1380 zapewnia dość mocy do normalnego użytkowania, zwłaszcza że współpracuje z 6 GB RAM. Natomiast 128 GB pamięci jest wystarczające, a dodatkowo tablet oferuje slot kart microSD. Nawet głośnik, chociaż mono, gra głośno i bardzo czysto. Czy ten sprzęt ma więc jakieś wady? No cóż, aparat jest naprawdę słaby, chociaż nadaje się do robienia zdjęć dokumentów, a w idealnych warunkach da się z niego nawet przyzwoity widoczek wycisnąć. Z drugiej strony dioda oferuje porządną latarkę. Ot, bardzo dobry pancerny tablet, którego możecie kupić dziś w promocji za 1723 zł. Czy to dużo? No cóż, warto pamiętać, że niedawno armia USA złożyła na niego zamówienie, więc to naprawdę sprzęt wysokiej klasy.