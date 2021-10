Polski smart zamek Tedee zintegrowany z Apple HomeKit

Producent inteligentnego zamka Tedee Lock ogłosił jego pełną integrację z systemem HomeKit. To dobra wiadomość dla użytkowników rozwiązań firmy Apple.

Co trzecia osoba, która w 2020 roku budowała dom, zdecydowała się na zastosowanie w nim urządzeń smart home. Najwięcej, bo 33% Polaków, w rozwiązaniach inteligentnego domu dostrzega oszczędność czasu. Na kolejnych miejscach konsumenci stawiają poprawę komfortu życia (23%) i umożliwienie odpoczynku (20%). Te potrzeby zaspokajają zarówno produkty domowe firmy Apple, jak i urządzenia smart home innych producentów. Z kolei sprzęt smart zintegrowany z systemem Apple HomeKit to jeden z najłatwiejszych kroków do uczynienia własnego domu inteligentnym. Dlatego też wielu producentów urządzeń smart stara się o certyfikację Apple, której uzyskanie jest dość trudne i czasochłonne. Producentowi Inteligentnego zamka Tedee sztuka ta się udała i może on pochwalić się pełną integracją swojego produktu z systemem Apple HomeKit.

Nowa funkcjonalność umożliwia obsługę zamka przez aplikację Home i Siri za pośrednictwem centrów akcesoriów oraz tworzenie skrótów i automatyzacji. Współpraca Tedee z Apple HomeKit eliminuje też konieczność korzystania z mostka Tedee.

Od początku sprzedaży smart locka Tedee otrzymywaliśmy wiele pytań dotyczących współpracy zamka z systemem HomeKit od obecnych użytkowników oraz osób rozważających zakup urządzenia. Dlatego podjęliśmy decyzję o wystąpienie o certyfikację Apple. Teraz nie tylko dostarczyliśmy tę pożądaną funkcję, ale sprawiliśmy, że włączenie Tedee do ekosystemu HomeKit jest łatwe i bezpłatne. Integracja, podobnie jak inne nowe funkcje, jest dostarczana przez standardową aktualizację oprogramowania smart locka.

– powiedział Grzegorz Chuchra, Prezes Zarządu Tedee

Certyfikacja Apple - trudna sprawa

Certyfikacja Apple HomeKit to długi, bardzo wymagający i wieloetapowy proces. Podczas niego przeprowadzana jest weryfikacja poprawności działania zgodnie z wyspecyfikowanymi przez Apple zasadami bezpieczeństwa i rozwiązaniami sprzętowymi. Sprawdzana jest również niezawodność oprogramowania certyfikowanego sprzętu. Nie jest to proces łatwy i czasem, aby zapewnić kompatybilność urządzenia z Apple HomeKit, potrzeba kilkunastu miesięcy pracy specjalistów.

Jesteśmy dumni ze współpracy przy projekcie, który trafił na listę urządzeń kompatybilnych z Apple HomeKit. Jako dostawca kluczowych podzespołów i wyłączny dystrybutor w Polsce chcemy się kojarzyć z nowoczesnymi technologiami i trendami. Cieszymy się, że zgodność z Apple HomeKit nie dotyczy tylko nowo wyprodukowanych urządzeń, ale wszystkich zamków Tedee dostępnych na rynku i zamontowanych w tysiącach drzwi.

– skomentował Paweł Bijata, dyrektor pionu marketingu w firmie Gerda

Jak Tedee współpracuje z HomeKit

Dzięki integracji z HomeKit do działania zamka Tedee Lock nie jest wymagany inteligentny mostek Tedee. W przypadku Apple HomeKit rolę mostka pełnią huby, takie jak Apple TV, głośnik HomePod czy iPad. Umożliwiają one zdalne sterowanie zamkiem, tak jak przy użyciu mostka Tedee.

Sam proces dodawania zamka do aplikacji Home jest bardzo prosty. W zaktualizowanej aplikacji Tedee wystarczy wybrać opcję HomeKit i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Po krótkiej konfiguracji można zacząć korzystać z pomocy Siri, wypowiadając frazę “Unlock Home” lub “Lock Home”, gdzie “Home” to domyślna nazwa smart locka w HomeKit.

Brak konieczności stosowania mostka Tedee w systemie HomeKit sprawia, że koszt zakupu zestawu Tedee jest niższy. Zastosowanie tego urządzenia powinni przemyśleć jednak użytkownicy, którym zależy między innymi na automatycznych aktualizacjach oprogramowania inteligentnego zamka, zdalnym zarządzaniu dostępem do zamka, otrzymywaniu powiadomień o zdarzeniach związanych z zamkiem czy zdalnym dostępie do dzienników aktywności w czasie rzeczywistym i zdalnym sterowaniu ustawieniami.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis, Tedee

Źródło tekstu: Tedee