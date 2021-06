Zabezpieczenia naszych domów są coraz bardziej inteligentne

Rynek zabezpieczeń ciągle rośnie. Choć większość przychodów w tym sektorze generowana jest w Stanach Zjednoczonych, to rosną one również w Polsce. To między innymi efekt zastępowania tradycyjnych rozwiązań ich nowoczesnymi odpowiednikami z kategorii smart home.

Dom to ostoja każdego człowieka. Pełni rolę nie tylko miejsca służącego do odpoczynku, rozrywki czy pracy, ale przede wszystkim stanowi oazę bezpieczeństwa. Jeśli chcemy, by cztery ściany były odporne na zagrożenia z zewnątrz, konieczne jest wybranie właściwych zabezpieczeń. Na potrzeby konsumentów dynamicznie reaguje rynek.

Dynamiczny rozwój rynku zabezpieczeń w kraju nad Wisłą

Sektor zabezpieczeń rozwija się w błyskawicznym tempie zarówno na świecie, jak i w Polsce. Jak pokazują dane z portalu Statista.com, wykorzystanie rozwiązań związanych z bezpieczeństwem wzrośnie z 3,3% w 2021 roku do 9,8% w 2025 roku. Duża część będzie miała związek z rozwiązaniami smart.

Rodzime produkty zapewniające bezpieczeństwo to nie tylko niezwykle bezpieczne drzwi, ale również innowacyjne smartlocki. W zeszłym roku na polskim rynku zadebiutował inteligentny zamek tedee powered by Gerda. Zdalne zamykanie i otwieranie drzwi oraz całodobowa kontrola własnego zamka są dzięki temu dostępne dla każdego na wyciągnięcie… smartfonu.

– powiedział Piotr Gmiński, Prezes Zarządu Gerda

Szacuje się, że w 2021 roku średni przychód z jednego zainstalowanego inteligentnego domu w Polsce wyniesie około 231 zł.

Naturalne jest to, że wartość smart home będzie rosła. Społeczeństwo nakłada na siebie coraz więcej obowiązków, a przecież w dalszym ciągu chce czuć się bezpiecznie. Gdy po pracy biegniemy na siłownię, by później w pośpiechu odebrać dziecko z przedszkola, a po drodze robimy jeszcze zakupy, może zdarzyć się, że zapomnimy zamknąć drzwi do naszego mieszkania. Między innymi z myślą o ciągłym wzroście liczby zadań projektowaliśmy smartlock tedee powered by Gerda - inteligentne urządzenia po prostu ułatwiają ludziom codzienne funkcjonowanie. Możliwość zdalnego otwierania i zamykania drzwi, przekazywanie dostępu do zamka za pomocą telefonu oraz sprawdzenie w aplikacji, czy starsze, bardziej samodzielne dziecko na pewno wróciło ze szkoły do domu, jest już na wyciągnięcie ręki każdego konsumenta.

– dodał Piotr Gmiński

Inteligentne zamki motorem napędowym segmentu zabezpieczeń

Według analityków serwisu Statista, rozwój segmentu bezpieczeństwa jest generowany przede wszystkim przez zastępowanie tradycyjnych urządzeń sprzętami podłączonymi do sieci. W tym przypadku produkty, które najdynamiczniej rosną, to wspomniane wcześniej smart zamki oraz inteligentne kamery bezpieczeństwa.

Po roku obecności tedee na polskim rynku widzimy, jak ochoczo przyjmowane są przez naszych konsumentów inteligentne zamki. Choć upowszechnianiu smart-zmianom często może towarzyszyć niepewność, użytkownicy szybko przyzwyczajają się do innowacyjnych rozwiązań. Każdy, kto wprowadzi inteligentne patenty do swojego domu, po czasie nie wyobraża sobie bez nich życia. W ciągu ostatniego roku naszemu smartlockowi zaufało wielu klientów, dlatego też stale zwiększamy liczbę stacjonarnych punktów sprzedaży tedee. Obecnie zamek można nabyć w 79 sklepach, m.in. w punktach iSpot oraz oczywiście przez Internet.

– powiedział Paweł Bijata, Dyrektor pionu marketingu w firmie Gerda

Prognozy dotyczące smart home, w tym inteligentnych zamków, oraz wciąż rosnąca konkurencja pokazują, że przyszłość rynku rysuje się w jasnych barwach.

