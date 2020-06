Nowość z Polski: inteligentny zamek tedee z modułem GERDA. Sterowanie smartfonem i zegarkiem

Na polskim rynku zadebiutowała marka tedee - smartlock, który powstał we współpracy ekspertów IoT z firmy Predica z inżynierami firmy GERDA. Zamek pozwala sterować drzwiami za pomocą smartfonu, a wkrótce też – z Apple Watcha.

Na rynku smart home pojawił się nowy inteligentny zamek tedee. To produkt stworzony przez specjalistów IT z firmy Predica oraz inżynierów firmy GERDA, która też podsunęła pomysł na to urządzenie. Tedee to nie tylko widoczna część w postaci zamka, ale cały zestaw elementów, które mają dbać nie tylko o bezpieczeństwo, ale także o wygodę domowników.

W skład zestawu wchodzą:

Zamek wyposażony w akumulator litowo-polimerowy, który można ładować standardową ładowarką USB lub podłączając power bank. Czas pracy na jednym ładowaniu to nawet sześć miesięcy.

litowo-polimerowy, który można ładować standardową ładowarką USB lub podłączając power bank. Czas pracy na jednym ładowaniu to nawet sześć miesięcy. Bezprzewodowy router , łączący zamek tedee z Internetem. Umożliwia zdalne sterowanie zamkiem oraz przesyła do aplikacji mobilnej wszystkie informacje o zmianach stanu zamka w czasie rzeczywistym, niezależnie od tego, gdzie znajduje się właściciel.

, łączący zamek tedee z Internetem. Umożliwia zdalne sterowanie zamkiem oraz przesyła do aplikacji mobilnej wszystkie informacje o zmianach stanu zamka w czasie rzeczywistym, niezależnie od tego, gdzie znajduje się właściciel. Atestowana wkładka GERDA, która pasuje do wszystkich typów drzwi, w których są zamontowane standardowe wkładki profilowe.

Twórcy zestawu przekonują, że z zamontowanym zamkiem tedee użytkownik nie będzie musiał nosić ze sobą kluczy, ponieważ otwieranie drzwi ułatwi teraz smartfon. Co więcej, można skorzystać także z funkcji autootwierania. Gdy właściciel mieszkania będzie chciał wejść do środka, wystarczy, że zbliży się, mając przy sobie smartfon ze skonfigurowaną aplikacją i włączoną usługą lokalizacji. Gdy użytkownik zamka znajdzie się blisko drzwi, a aplikacja nawiąże połączenie Bluetooth z urządzeniem, drzwi same się otworzą.

Inną funkcją, która może być przydatna dla wielu użytkowników, jest możliwość udostępniania klucza, choćby z drugiego końca świata, z poziomu aplikacji. Znajdzie ona zastosowanie w przypadku wyjazdu właściciela na wakacje lub krótkoterminowego wynajmu mieszkania.

Czy taki smart zamek jest bezpieczny?

Nad cyfrowym bezpieczeństwem tedee czuwa protokół TLS 1.3 z 256-bitowym kluczem bezpieczeństwa. W zamku zastosowano też kilka innych rozwiązań, które zadbają o bezpieczeństwo mieszkania. Dzięki funkcji autozamykania użytkownik może ustawić czas, po którym – od momentu otwarcia – zamek automatycznie się zamknie. Osoby, którym często zdarza się zapomnieć o zamknięciu drzwi, mogą sprawdzić zdalnie stan zamka za pomocą aplikacji mobilnej i w każdym momencie dowolnie nim sterować, nawet z drugiego końca świata.

Pomysłodawcy systemu wprowadzili również dziennik zdarzeń. Poprzez aplikację można sprawdzić wszystkie zdarzenia związane z otwieraniem lub zamykaniem drzwi. To przydatna funkcja dla rodziców, którzy obawiają się o bezpieczny powrót dziecka ze szkoły. System powiadomień może być dowolnie modyfikowany przez użytkownika.

Twórcy tedee zapowiadają dalszy rozwój swojego systemu, pracują na przykład nad aplikacją do obsługi zamka z poziomu Apple Watcha. Marka chce też wprowadzić na rynek kolejne produkty smart home.

