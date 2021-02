Tedee Lock – inteligentny zamek, który zadba o bezpieczeństwo Twojego domu

Gerda to polskie przedsiębiorstwo, istniejące od 1987 roku, kojarzone przede wszystkim z zamkami do drzwi i kłódkami. Firma ma w swojej ofercie również inteligentny zamek Tedee Lock, który – w zestawie z dodatkowymi akcesoriami – otrzymałem do przetestowania. Z jakimi efektami? Tego dowiesz się z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Mój dom jest coraz bardziej inteligentny, ale wciąż jest w nim wiele elementów wyposażenia, które ciężko nazwać częścią ekosystemu smart home. Jednym z nich są zamki w drzwiach wejściowych, zupełnie tradycyjne, na klucz. Są jednak sytuacje, w których przydałby się tu mały upgrade.

Czy zdarzyło Wam się wyjść z domu i zapomnieć o zamknięciu drzwi lub o zabraniu kluczy? A może wróciliście kiedyś do domu obładowani zakupami i zamiast szukać klucza wolelibyście, żeby drzwi się same otworzyły? Albo spodziewacie się gości, lecz akurat nikogo nie ma w domu, by ich do niego wpuścić. To tylko niektóre sytuacje, w których przydać się może inteligentny, zdalnie sterowany zamek w drzwiach.

Na rynku jest wiele rozwiązań tego typu, a jednym z nich jest rozwiązanie Tedee powered by Gerda. W skład zestawu wchodzi Tedee Cylinder, czyli wkładka zamkowa firmy Gerda, inteligentny zamek Tedee Lock, a także bramka Tedee Bridge, dzięki której możemy sterować zamkiem przez Internet.

Zestaw testowy i jego specyfikacja

Tedee Lock

Najważniejszym elementem zestawu jest inteligentny zamek Tedee Lock. Urządzenie to ma kształt cylindra o średnicy 45 mm i wysokości 55 mm, ważącego około 196 g. To w nim kryje się napęd, który blokuje lub odblokowuje drzwi, przy których go zamontujemy. W jego „frontowej” części znajduje się okrągła tarcza, która jest też przyciskiem. Za jego pomocą możemy otworzyć lub zamknąć zamek, bez konieczności obracania cylindra (zrobi to sam). Jest tu również dioda sygnalizująca stan zamka. Na boku z kolei jest otwór, dzięki któremu można dostać się do śrubki, za pomocą której przykręcamy urządzenie do wkładki w drzwiach, a także port microUSB do ładowania baterii.

W zestawie z zamkiem Tedee Lock jest przewód USB z przyłączaną magnetycznie końcówką microUSB, którą możemy zostawić w urządzeniu – zwiększa to wygodę podczas ładowania (łatwiej połączyć obie części kabla magnetycznie niż trafić wtyczką do gniazda). Nie zabrakło również inbusowego klucza do montażu zamka w przeznaczonym do tego miejscu.



Inne dane techniczne (model TLV1.0):

Zasilanie: akumulator litowo-polimerowy o pojemności 3000 mAh,

Komunikacja: Bluetooth 5.0 LE 2,4 GHz (model TLV1.1 obsługuje też Z-Wave 868 MHz),

Szyfrowanie: TLS 1.3,

Można zamontować na wkładkach o profilu europejskim, rekomendowana jest wkładka Gerda SLR, możliwość skorzystania z systemu jednokluczowego,

Temperatura otoczenia: 10-40°C (tylko wewnątrz),

Wilgotność powietrza: maksymalnie 65%.

Cena: 1289 zł.

Tedee Cylinder

Aby inteligentny zamek Tedee Lock mógł spełniać swoją funkcję, musi być zamontowany na wkładce zamkowej o profilu europejskim. Ja w zestawie otrzymałem Tedee Cylinder, czyli modułową wkładkę Gerda SLR. W moim przypadku sprawdził się Typ C (zabierak, 30-61 mm / 37-68 mm). Na zdjęciu poniżej jest Typ A, którą można regulować tylko z jednej strony zabieraka.

Dane użytkowe wkładki Gerda SLR:

Kategoria użytkowania: 1,

Trwałość: 6,

Masa drzwi: 0,

Odporność ogniowa: 0,

Bezpieczeństwo: 0,

Odporność na korozję i temperaturę: C,

Zabezpieczenia związane z kluczem: 6,

Odporność na atak: D.

Cena: 229 zł.

Tedee Bridge

Pełnię funkcjonalności cyfrowy zamek Tedee uzyskuje wtedy, gdy mamy do niego dostęp przez Internet, z dowolnego miejsca na świecie. Taką możliwość daje sparowanie go z bramką Tedee Bridge, która z jednej strony łączy się z zamkiem, a z drugiej korzysta z domowej sieci Wi-Fi oraz Internetu. Urządzenie ma wymiary 63,5 x 63,5 x 28 mm i masę około 51,5 g. Towarzyszy mu zasilacz sieciowy USB (5V/1A), który można podłączyć do bramki bezpośrednio lub za pomocą przedłużacza USB.

Dane techniczne bramki:

Zasilanie przez USB: 5 V/0,3 A, 1,5 W,

Komunikacja: Wi-Fi 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.0 LE 2,4 GHz,

Szyfrowanie: TLS 1.3,

Zalecana konfiguracja: maksymalnie 2 metry od Tedee Lock i maksymalnie 10 m od routera,

Temperatura powietrza: 10-40°C (tylko wewnątrz),

Wilgotność powietrza: maksymalnie 65%.

Cena: 499 zł.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak