Te słuchawki w dniu premiery kosztowały 899 zł. Teraz mogą być Twoje za 349 zł

Sęk w tym, że przyjdzie nam za nie zapłacić jedynie 349 złotych. I śmiało mogę to określić jako słuchawkowy interes życia. W zamian dostajemy bowiem obsługę kodeka LDAC . Dodatkowo słuchawki te są wyposażone w podwójny przetwornik . Dzięki temu pasmo przenoszenia w ich przypadku rozciąga się od 14 Hz do 48 000 Hz . O jakości dźwięku świadczy tu certyfikat Hi-Res Audio .

HUAWEI Freebuds Pro 3 ANC

To jednak nie koniec. Dzięki potrójnemu korektorowi adaptacyjnemu brzmienie będzie dostosowywało się do panujących warunków. Tak, żebyśmy niczego nie stracili podczas słuchania muzyki niezależnie od okoliczności. A jeśli te będą wyjątkowo uciążliwe, to na ratunek przybędzie nam ANC. Nie zawodzi także bateria. Ta pozwala na do 6,5-godziny słuchania muzyki. Dzięki dołączonemu etui czas ten będzie mógł być wydłużony do 31 godzin. A wszystko to za jedyne 349 zł.