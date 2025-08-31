Ten smartfon jest jak mały tablet. Przed premierą trafił do sprzedaży

TCL szykuje się do debiutu nowego telefonu z linii NXTPAPER. Model TCL NXTPAPER 60 Ultra ma być oficjalnie zademonstrowany podczas targów IFA 2025, ale smartfon już teraz wszedł do przedsprzedaży na niemieckim Amazonie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Niewątpliwe najciekawszą cechą modelu TCL NXTPAPER 60 Ultra jest jego ogromny ekran – ma przekątną 7,2 cala, rozdzielczość Full HD+ i częstotliwość odświeżania 120 Hz. Wyświetlacz wykonany jest w technologii NXTPAPER, która redukuje odblaski i poziom niebieskiego światła, co nadaje ekranowi bardziej przyjazny dla oczu, papierowy wygląd. Tak duża przekątna to rekord w świecie smartfonów, a kiedyś 7 cali kojarzyło się bardziej z tabletami. TCL NXTPAPER 60 Ultra może zainteresować tych, którzy dużo czytają na smartfonie, chcąc mieć jak największą powierzchnię, a jednocześnie zapewnioną ochronę wzroku.

Oferta na Amazonie nie ujawnia pełnej specyfikacji, ale z wcześniejszych przecieków wiemy, że TCL NXTPAPER 60 Ultra napędzany jest przez układ MediaTek Dimensity 7400, któremu pomaga 12 GB pamięci RAM oraz aż 512 GB pamięci masowej. Na pokładzie znajdziemy także zestaw trzech aparatów: główny 50 Mpix, z teleobiektywem 50 Mpix (zoom optyczny 3x i OIS) oraz szerokokątny 8 Mpix. W ekranowym wycięciu umieszczono z kolei jednostkę 32 Mpix. Na obudowie znalazły się: boczny czytnik linii papilarnych, złącze słuchawkowe oraz głośniki stereo wspierające dźwięk DTS i technologię 3D Sound. Konstrukcja zapewnia zgodność ze standardem IP68.

Energię dostarcza akumulator o pojemności 5200 mAh z ładowaniem 33 W, a całością dyryguje Android 15.