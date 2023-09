SSD nie muszą być drogie. Do sklepów trafia seria Dahua C800A

Zamiast najwyższej wydajności wolisz przystępne ceny? Świetnie się składa! W polskich sklepach pojawiła się budżetowa seria SSD w postaci Dahua C800A.

Chociaż większość z nas lubi czytać o drogich, flagowych podzespołach komputerowych, peryferiach, laptopach i smartfonach to w sklepach sięgamy częściej po produkty z niskiej i średniej półki cenowej. Nie ma w tym nic złego, bo oferują one przeważnie znacznie lepszy stosunek ceny do wydajności.

Dahua C800A to tanie SSD o pojemności od 120 GB do 2 TB

Na szczęście na rynku nadal są producenci, którzy pamiętają o przystępnej elektronice. Dzisiaj pochylimy się nad ofertą chińskiej firmy Dahua Technology, która założona została w 2001 roku. Specjalizuje się ona w sprzęcie do monitoringu oraz nośnikach półprzewodnikowych.

Dahua C800A to seria budżetowych SSD w formacie 2,5" ze złączem SATA III. Mamy tutaj do czynienia z grubością 7 milimetrów, co pozwala zachować pełną kompatybilność z komputerami stacjonarnymi i laptopami. Producent nie zdradza szczegółowej specyfikacji, mowa tylko ogólnikowo o pamięciach 3D NAND.

Do wyboru jest całe zatrzęsienie pojemności - od 120 GB do 2 TB. Maksymalnie mowa o deklarowanej wydajności do 550 MB/s dla odczytu i do 500 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. Jednak mniejsze modele są nieco wolniejsze - nawet do 500 i 360 MB/s, chociaż przeważnie jest to 550 i 460 MB/s.

Chiński producent udziela 3 lat gwarancji (modele od 120 do 480 GB) lub 5 lat gwarancji (modele powyżej 500 GB). W obu przypadkach mamy do czynienia z limitem TBW i to dość niskim. Mocną stroną nowych SSD jest jednak ich niska cena. Seria Dahua C800A trafiła już do polskich sklepów i dostępna jest od 60 złotych.

Źródło zdjęć: Dahua

Źródło tekstu: oprac. własne