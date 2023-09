XFX chwali się nowymi Radeonami. Będzie ich mało

Jeden ze znanych i cenionych w Polsce partnerów AMD pokazał swoje autorskie modele nowych Radeonów. Niestety nie będzie ich zbyt wiele.

Dwa tygodnie temu AMD zapowiedziało nowe karty graficzne. Mowa oczywiście o modelach Radeon RX 7700 XT oraz RX 7800 XT, które mają trafić do sprzedaży już jutro - 6 września 2023. Będzie to spóźniona odpowiedź na konkurencyjne modele NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti oraz RTX 4070.

XFX szykuje tylko trzy nowe modele z serii QICK i MERC

Czerwoni chcą do siebie przekonać konsumentów lepszymi sugerowanymi cenami niż u Zielonych. Oczywiście kluczowa będzie wydajność, kultura pracy i pobór mocy. W przypadku dwóch ostatnich czynników prym będą wiodły jak zwykle modele autorskie od firm trzecich.

XFX pochwalił się, że szykuje na premierę swoje wersje Radeona RX 7700 XT i RX 7800 XT z serii QICK i MERC. Podobnie jak w przypadku innych producentów oferta będzie jednak bardzo skromna. Mowa o:

XFX Radeon RX 7800 XT QICK 319 Core Edition (RX-78TQICKF9)

XFX Radeon RX 7800 XT MERC 319 Black Edition (RX-78TMERCB9)

XFX Radeon RX 7700 XT QICK 319 Black Edition (RX-77TQICKB9)

Chociaż na pierwszy rzut oka karty są do siebie podobne, to różnią się układem chłodzenia. Modele QICK skierowane są do typowego odbiorcy i pozbawione większych fajerwerków. Wersja MERC zaoferuje jednak komorę parową, grubszy i żebrowany backplate oraz dyskretne podświetlenie RGB LED.

XFX, podobnie jak inne firmy, nie zdradza jeszcze dokładnych taktowań. Zapewne na prośbę AMD. Wiemy jednak, że w obu przypadkach dostajemy trzy ciche wentylatory z 13 łopatkami i podwójny BIOS. Karty z serii QICK dostaną 2,5-slotowy układ chłodzenia, zaś seria MERC to już 2,75-slotowe chłodzenie.

Jeśli zaś chodzi o samą specyfikację nowych układów AMD to Radeon RX 7700 XT oferuje 54 jednostki CU i 12 GB pamięci GDDR5 na 192 bitowej szynie danych, a Radoen RX 7800 XT to już 60 jednostek CU i 16 GB pamięci VRAM GDDR6 na 256-bitowiej szynie danych. Sugerowane ceny AMD to kolejno 489 i 549 euro, co powinno przełożyć się na ceny w Polsce na poziomie około 2189 i 2459 złotych.

