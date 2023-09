Kupił nowy procesor. W środku było coś zupełnie innego

Robiąc zakupy w internecie nie można tracić czujności. Nawet jeśli kupujecie nowy produkt na znanej platformie. Tym razem padło na Amazon i flagowy procesor Intela.

Na rynku mamy dwóch głównych producentów procesorów komputerowych - AMD oraz Intel. I chociaż Czerwoni od kilku lat oferują coraz lepsze CPU, to jednak nadal aż 65,8% graczy wybiera jednostki Niebieskich. Trudno się temu dziwić patrząc na stosunek ceny do wydajności, zwłaszcza w grach.

Kupił Intel Core i9-13900K, a dostał Intel Core i7-13700K

Aktualnie jednym z najwydajniejszych dostępnych modeli jest Intel Core i9-13900K. To 24-rdzeniowy i 32-wątkowy procesor, który pracuje z zegarem bazowym 3,0 GHz i do 5,8 GHz w trybie Turbo. Debiutował on na rynku pod koniec 2022 roku i oparty jest na hybrydowej architekturze big.LITTLE.

Jeden z internautów podzielił się ciekawą historią na portalu Reddit dotyczącą sprytnego oszustwa. Kupił on w kwietniu 2023 roku na platformie Amazon UK procesor Intel Core i9-13900K za 585 funtów (około 3059 złotych), czyli zasadniczo w cenie bliskiej MSRP. Tym samym nie miał powodów do podejrzeń.

Dopiero niedawno odkrył, że jego "Intel Core i9-13900K" to tak naprawdę słabszy i tańszy Intel Core i7-13700K, czyli procesor 16-rdzeniowy i 24-wątkowy o prawie 1000 zł niższej cenie. Czemu nie poznał się montując nowe CPU na płycie głównej? Bowiem podmieniono IHS, czyli metalowy odpromiennik ciepła. Z zewnątrz wszystko wygląda tak jakby faktycznie był posiadaczem wyższego i droższego modelu.

Tego typu oszustwa nie są nowością i kupując nawet w dużym i sprawdzonym sklepie trzema mieć się na baczności. Oszuści prócz podmiany IHS stosują również specjalne metalizowane naklejki lub po prostu polerują i grawerują laserowo napisy. Pomocne w wykryciu oszustwa są programy takie jak CPU-Z, które pozwalają na szybkie sprawdzenie specyfikacji posiadanego procesora - taktowania, ilość rdzeni i wątków, pamięć cache.

