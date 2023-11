To prawdziwa rewolucja! Dzięki temu 3-krotnie zwiększyli zegar GPU

Firma Diamond Foundry może być odpowiedzialna za wielką rewolucję w świecie komputerów. Ich rozwiązanie pozwala na drastyczne zwiększenie taktowania procesorów i kart graficznych.

Chociaż wydajność komputerów cały czas rośnie, to trudno nie oprzeć się wrażeniu, że z każdym kolejnym rokiem zbliżamy się do maksimum możliwości krzemu. Ogromnym problemem są wysokie temperatury generowane czy to przez procesory, czy też karty graficzne, nad którymi trzema zapanować.

Firma Diamond Foundry ma na to rozwiązanie. Jeśli ich obietnice są prawdziwe, to będzie to prawdziwa rewolucja. Twierdzą, że udało im się aż 3-krotnie zwiększyć taktowanie karty graficznej NVIDIA GeForce.

Rewolucja w chłodzeniu podzespołów

Diamond Foundry to start-up z San Francisco, który zajmuje się produkcją syntetycznych diamentów. Udało im się stworzyć bardzo wafle z tego materiału o szerokości 4 cali (około 10 cm). Następnie wstawili je w miejsce dotychczas znanych rozwiązań i zaczęła dziać się magia. Syntetyczny diament jest świetnym przewodnikiem ciepła.

Martin Roscheisen, szef Diamond Foundury, twierdzi, że wykorzystanie ich rozwiązania pozwala co najmniej 2-krotnie zwiększyć taktowanie dzisiejszych układów. Mowa oczywiście o w pełni stabilnej pracy. W laboratorium podobno udało się nawet 3-krotnie podwyższyć zegar wydajnej karty graficznej z serii NVIDIA GeForce, ale tutaj nie znamy żadnych szczegółów.

Start-up już podobno rozmawia z wieloma producentami na temat możliwości wykorzystania ich rozwiązania w gotowych produktach. Inne firmy również pracują nad podobnymi technologiami. Sam Intel niedawno zaprezentował szklane podłoża, które mają mieć dużo lepsze właściwości termiczne.

Źródło zdjęć: MEzairi / Shutterstock.com

Źródło tekstu: TechSpot