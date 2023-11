Karta GeForce RTX 4070 Ti Super jednak istnieje. Jest na to dowód

Nie od dzisiaj wiadomo, że NVIDIA pracuje nad kartami GeForce RTX 40 Super. Te mają być zaprezentowane na początku stycznia, na targach CES 2024 w Las Vegas.

Jednak od początku spore wątpliwości budzi model GeForce RTX 4070 Ti Super. Byłby to bodajże pierwszy raz, kiedy jakakolwiek konstrukcja Zielonych korzysta jednocześnie z oznaczenia Ti oraz Super. Najnowsze informacje potwierdzają, że karta jednak istnieje.

Takie wnioski możemy wyciągnąć na podstawie wzoru opakowania, który wyciekł do Internetu. Został on opublikowany przez doskonale znanego w branży MEGAsizeGPU, który już wielokrotnie pokazywał pudełka kart graficznych przez ich premierą i zazwyczaj miał rację. Także jest to źródło, któremu można wierzyć.

I can't believe this name is real

Plus, the new super logo and color are kinda ugly…… pic.twitter.com/trxytR9cSV