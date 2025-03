Szukasz naprawdę taniego tabletu? Ten kosztuje 339 złotych i ma przyzwoite parametry

Po co komu tani tablet? Na przykład do przeglądania sieci. Jest to o wiele wygodniejsze, niż gapienie się w maleńki ekran smartfona. Można także czytać na nim e-booki, czy oglądać YouTube, a nawet uruchomić jakieś prostsze gry, czy emulatory. Ot, takie lekkie i niewielkie centrum multimedialne, ale z zauważalnie większym ekranem, niż w przypadku smartfona. A w tym przypadku za cenę znacznie niższą, niż większości smartfonów, bo wynoszącą jedynie 339 złotych.