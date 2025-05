Szukasz małego tabletu, ale cena iPada Mini Cię przeraża? No to dobrze trafiłeś

Co nie oznacza, że proponuję Wam zły tablet. Wręcz przeciwnie, Redmi Pad SE 8.7, którego możecie dziś kupić za 369 złotych to naprawdę porządny kawałek sprzętu. Ma nawet kilka rozwiązań, których nie znajdziemy w wyżej wspomnianym iPadzie. Na przykład slot kart microSD, czy wyświetlacz z odświeżaniem 90 Hz, gniazdo JACK 3.5 mm oraz pewien stopień odporności na wodę.

Dalsza część tekstu pod wideo

Redmi Pad SE 8.7

Tablet ten, jak sama nazwa wskazuje, oferuje 8,7-calowy ekran. Jest to matryca IPS o rozdzielczości HD+ i wspomnianych 90 Hz odświeżania. Świetnie też wypada tu kwestia jasności. Ta wynosi do 600 nitów, co daje nadzieje na wygodne korzystanie z urządzenia na zewnątrz. Sercem urządzenia jest MediaTek Helio G85, którego wspiera 4 GB RAM.

Owszem, to wartość graniczna. Pamiętajmy jednak, że mówimy tu o tablecie, którego możecie kupić za 369 zł. Bateria to natomiast przyzwoite 6650 mAh i możecie ją uzupełnić z mocą 18 W. Jeśli chodzi o wspomnianą wyżej odporność na wodę, to dotyczy ona normy IP53. Lekki deszcz nie powinien zrobić na tablecie wrażenia, ale to tyle.

A jeśli ktoś się zastanawia, dlaczego go nie mam, skoro to taki fajny tablet, to już tłumaczę: wynika to z faktu, że już towarzyszy mi Galaxy Tab Active5, czyli urządzenie odporniejsze o podobnych gabarytach. Gdyby nie to, to już bym składał zamówienie, chociaż nie na ten konkretny model, a na wariant LTE.