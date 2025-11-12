Jak uczynić monitor dla gracza lepszym? Genialny pomysł Sony

Kolejny monitor do PS-a? Tym razem to coś więcej

Sony oficjalnie przedstawił nowy 27-calowy monitor gamingowy zaprojektowany specjalnie z myślą o konsolach PlayStation 5 i PlayStation 5 Pro. Urządzenie, które trafi na rynek w 2026 roku w Stanach Zjednoczonych i Japonii, wyróżnia się nietypową funkcją – wbudowanym, obrotowym hakiem do ładowania kontrolerów DualSense.​

Monitor oferuje rozdzielczość QHD (2560 x 1440 pikseli) na panelu IPS, wsparcie dla HDR z automatycznym mapowaniem tonalnym oraz częstotliwość odświeżania do 120 Hz dla konsol PS5 i PS5 Pro. W przypadku kompatybilnych urządzeń PC i Mac częstotliwość odświeżania może sięgnąć nawet 240 Hz. Urządzenie wspiera również technologię VRR (Variable Refresh Rate) dla płynniejszej rozgrywki.​

Najbardziej charakterystyczną cechą monitora jest obrotowy hak ładujący, który może pomieścić kontroler DualSense lub DualSense Edge. Rozwiązanie to ma zapewnić wygodne ładowanie pada bezpośrednio przy stanowisku gamingowym, eliminując potrzebę dodatkowych kabli na biurku. Hak można łatwo wysunąć z boku monitora bez użycia narzędzi.​

Pod względem łączności monitor dysponuje dwoma portami HDMI 2.1, jednym portem DisplayPort 1.4, dwoma portami USB Type-A oraz jednym portem USB Type-C. Wbudowano także głośniki stereo oraz wyjście audio 3,5 mm. Monitor wspiera systemy montażu VESA, co pozwala na elastyczne dostosowanie ustawienia wyświetlacza.​