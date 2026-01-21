Sprzęt

Sony LinkBuds Clip grają bez uciskania uszu. Boleć może cena

Firma Sony zaprezentowała nowe słuchawki z popularnej rodziny LinkBud, czyli LinkBuds Clip. To otwarty, klipsowy model douszny, który pozwala słuchać muzyki i jednocześnie zachować kontakt z otoczeniem. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
18:58
0
Sony LinkBuds Clip to propozycja dla osób, które nie chcą odcinać się od dźwięków z zewnątrz podczas dojazdów, podróży czy codziennych zajęć. Nowość ma otwartą konstrukcję, dzięki której użytkownik słyszy zarówno odtwarzaną muzykę, jak i dźwięki otoczenia, bez potrzeby zdejmowania słuchawek, gdy trzeba wychwycić komunikat, rozmowę czy ruch uliczny. 

Słuchawki mają kształt litery C, dzięki czemu nie wchodzą w głąb kanału słuchowego i dobrze pasują do uszu o różnych kształtach. Ich główny element i pałąk mocujący dają duże możliwości dopasowania i zapewniają stabilność. Dostarczane w zestawie poduszeczki pozwalają dobrać sposób zamocowania do własnych upodobań poprzez zmianę położenia na pałąku. Producent podkreśla też mniejszy ucisk na kanał słuchowy i lepszy przepływ powietrza, co ma ograniczać zmęczenie uszu przy dłuższym noszeniu.

Słuchawki oferują trzy tryby przełączane stuknięciami. Tryb standardowy stawia na szczegółowy dźwięk i czyste wokale, a tryb wzmocnienia głosu ułatwia odbiór podcastów czy dialogów w hałaśliwych miejscach (np. w tłumie lub na dworcu). Z kolei w cichym otoczeniu przewidziano tryb redukcji przenikania dźwięku, który ma ograniczać uciekanie dźwięku na zewnątrz, by nie przeszkadzać osobom obok.

Sony LinkBuds Clip oferują też funkcje poprawy i personalizacji brzmienia: interpolację DSEE, 360 Reality Audio czy 10‑pasmowy korektor w aplikacji Sony.  Użytkownicy mogą korzystać z kodeków SBC i AAC.

Podczas rozmów LinkBuds Clip korzystają z czujnika przewodnictwa kostnego, procesora dźwiękowego mowy oraz systemu redukcji zakłóceń opartego na sztucznej inteligencji, co ma poprawiać słyszalność głosu w zgiełku. Są też wyposażone w funkcję połączenia wielopunktowego do łączenia z różnymi urządzeniami, a ich ustawienia można dostosowywać w aplikacji Sound Connect.

Według Sony akumulatory wystarczają na 37 godzin pracy, a dzięki funkcji szybkiego ładowania już po 3 minutach będzie można słuchać przez kolejną godzinę. Słuchawki zapewniają stopień ochrony przed wodą na poziomie IPX4

Sony LinkBuds Clip są dostępne w kolorach szarobeżowym, czarnym, lawendowym i zielonym. Cena: 799 zł.

Sony słuchawki bluetooth sony linkbuds słuchawki Open Ear Sony LinkBuds Clip
Zródła zdjęć: Sony
Źródła tekstu: Sony