Sony z godnym podziwu pomysłem. Pomoże grać niepełnosprawnym

Gry powinny łączyć, a nie dzielić. Dlatego najnowszy projekt Sony Interactive Entertainment jest godny podziwu. Japończycy zamierzają stworzyć kontroler, który pozwoli wygodnie grać osobom z niepełnosprawnością.

Rynek gier wideo stale się rozrasta. Grać można już nie tylko na konsolach i komputerach stacjonarnych, ale również na smartfonach, tabletach, laptopach. Jest to zatem dobry czas, by pomyśleć o osobach, które na co dzień mogą mieć utrudnione korzystanie z dostępnych na rynku kontrolerów, wymagających zwykle dwóch dłoni do ich sprawnej obsługi.

Project Leonardo, czyli kontroler na jedną dłoń

Osoby z niepełnosprawnościami są przyzwyczajone do przeciwności, których na co dzień inni mogą nawet nie zauważać. Sony pokazuje, że widzi, z jakimi niedogodnościami musieliby niektórzy się zmierzyć, by wziąć udział w zabawie, jaką są gry wideo i prezentuje rozwiązanie, które może ułatwić sprawne granie choć części społeczeństwa.

Project Leonardo to robocza nazwa zestawu kontrolerów, zaprezentowanych przez Jima Ryana na targach CES 2023. Ich główną cechą jest kołowa konstrukcja i szerokie możliwości dostosowywania i personalizacji przycisków. Nowy zestaw kontrolerów jest w pełni kompatybilny z konsolą PlayStation 5 i ma umożliwić łatwiejszą, wygodniejszą obsługę gier dla osób z niepełnosprawnościami.

Gracze dostaną możliwość rozszerzenia funkcjonalności swojego DualSense o kontroler Project Leonardo lub samodzielnie używać dwóch kontrolerów Project Leonardo. Przyjaciel lub członek rodziny może również pomóc, pomagając kontrolować postać gracza za pomocą kontrolera DualSense lub drugiego kontrolera Project Leonardo. Kontrolery można dynamicznie włączać i wyłączać oraz używać w dowolnej kombinacji.

- czytamy w oficjalnym poście na blogu Sony.

Ważne jest dopuszczenie do użytku urządzeń wspomagających firm trzecich. Można to zrobić za pomocą czterech portów AUX 3,5 mm, aby obsługiwać różne zewnętrzne przełączniki i akcesoria ułatwiające dostęp. Umożliwia to użytkownikom zintegrowanie specjalnych przełączników, przycisków lub drążków analogowych z kontrolerem Project Leonardo. Zewnętrzne akcesoria można łączyć i odłączać dynamicznie, a każde z nich można skonfigurować tak, aby działało jak każdy inny przycisk.

