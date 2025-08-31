Sprzęt

Sony chce za te słuchawki 449 zł, ale w Euro kupisz je za 279 zł

Porządne słuchawki nauszne nie muszą kosztować fortuny. Tu mamy do czynienia z zestawem, który jest na to najlepszym dowodem. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:49
3
Natomiast dziś możecie je kupić w naprawdę atrakcyjnej ofercie. Sony wyceniło je na 449 zł, jednak w sklepach Euro możecie je kupić za jedyne 279 zł. Jednak to nie cena gra tu główne skrzypce, a to, co one w niej oferują.

Sony WH-CH720N

To nie tylko 30-mm przetworniki, które już samym rozmiarem rozgniatają jakościowo wszystkie słuchawki douszne w swoim przedziale cenowym. To także układ V1 z systemem DSEE, które niwelują utratę jakości wywołane kompresją przesłanych pakietów dźwiękowych. Dodatkowo słuchawki te oferują aż 20 poziomów redukcji hałasu i baterię na 35 godzin słuchania muzyki. Nie zabrakło także portu AUX do połączenia przewodowego. A wszystko to za jedyne 279 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

słuchawki Sony Sony WH-CH720N
Zródła zdjęć: Sony