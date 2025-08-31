Sony chce za te słuchawki 449 zł, ale w Euro kupisz je za 279 zł

Natomiast dziś możecie je kupić w naprawdę atrakcyjnej ofercie. Sony wyceniło je na 449 zł, jednak w sklepach Euro możecie je kupić za jedyne 279 zł. Jednak to nie cena gra tu główne skrzypce, a to, co one w niej oferują.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sony WH-CH720N

To nie tylko 30-mm przetworniki, które już samym rozmiarem rozgniatają jakościowo wszystkie słuchawki douszne w swoim przedziale cenowym. To także układ V1 z systemem DSEE, które niwelują utratę jakości wywołane kompresją przesłanych pakietów dźwiękowych. Dodatkowo słuchawki te oferują aż 20 poziomów redukcji hałasu i baterię na 35 godzin słuchania muzyki. Nie zabrakło także portu AUX do połączenia przewodowego. A wszystko to za jedyne 279 zł.