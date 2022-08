Przejęli biznes Intela. Teraz prezentują swoje pierwsze dyski SSD

Firma Solidigm powstała zaledwie w grudniu 2021 roku, po tym, jak przejęła dyskowy biznes Intela. Teraz marka prezentuje swój własny nośnik z interfejsem PCIe 4.0. Poznacie Solidigm P41 Plus.

Solidigm to firma, której z pewnością nie kojarzycie. Nie ma w tym nic dziwnego, w końcu została powołana do życia zaledwie w grudniu 2021 roku. W ostatnich miesiącach marka przejęła od Intela ich oddział odpowiedzialny za dyski SSD NAND, a teraz prezentuje swój pierwszy, własny nośnik SSD NVMe PCIe 4.0.

Solidigm P41 Plus

Solidigm P41 Plus to pierwszy dysk w ofercie producenta. Bazuje na 144-warstwowych pamięciach 3D NAND. Deklarowany przez firmę odczyt sekwencyjny to 4125 MB/s. Natomiast nie wiemy, jaka jest prędkość zapisu. Dysk dostępny będzie w formacie M.2 2280 w pojemnościach 512 GB, 1 TB oraz 2 TB. Z myślą o producentach OEM powstały też wersje 2230 oraz 2242.

Niezależnie od tego, czy gramy w najnowsze gry na PC, kierujemy firmą, czy edytujemy rodzinne zdjęcia, Solidigm P41 Plus zapewnia niezbędną wydajność dla użytkowników końcowych w wyjątkowo niskiej cenie. Oparty o innowacyjne oprogramowanie, Solidigm P41 Plus to unikalne połączenie niskiej ceny i wysokich osiągów wraz z oprogramowaniem wspomagającym UX.

– mówi Sanjay Talreja, dyrektor generalny grupy ds. produktów i rozwiązań dla klientów.

Niestety, cena nowego dysku nie jest na ten moment znana. Producent jedynie deklaruje, że będzie to cena, która nie obciąży budżetu zwykłych użytkowników komputerów. Trzymamy za słowo.

Źródło zdjęć: Solidigm