Apple się nie poddaje pomimo słabej sprzedaży. Air 2 jest w drodze

Apple podczas premiery serii iPhone 17 oprócz wersji podstawowej, Pro i Pro Max zaserwowało nam również wariant Air. Jego cechą szczególną jest wyjątkowo cienka obudowa oraz niska masa. Niestety, wiele różnych źródeł potwierdza, że smartfon ten nie sprzedaje się zbyt dobrze. Jedynym wyjątkiem ma być rynek chiński, który polubił fakt, iż to "eSIM only".

Zdania ekspertów są podzielone, a Apple nie komentuje sprawy

Pomimo mieszanych opinii na temat sprzedaży, Apple najwyraźniej uznało odbiór modelu za wystarczająco dobry. Według najnowszego raportu JP Morgan, iPhone Air 2 ma trafić na rynek w 2026 roku, a iPhone Air 3 w 2027 roku. To przeczy wcześniejszym spekulacjom sugerującym, że Apple może zrezygnować z dalszej produkcji tego ultracienkiego modelu.

Informacje te pokrywają się z notatką analityków TD Cowen, którzy potwierdzili, że Apple nie zmienia harmonogramu produkcji iPhone’a Air. Firma nadal spodziewa się wyprodukowania 3 milionów egzemplarzy w Q3 2025 roku oraz 7 milionów w Q4 2025.

Nie wszystkie raporty są jednak tak optymistyczne. KeyBanc Capital w badaniu z października wskazało na "praktycznie zerowe zainteresowanie iPhonem Air" (oraz ograniczoną skłonność klientów do dopłaty za składany smartfon). Z kolei Nikkei Asia donosiło, że Apple miało ograniczyć tempo produkcji modelu Air, zwiększając jednocześnie zamówienia na inne warianty z serii iPhone 17.