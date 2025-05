Składany ekran? Apple jako pierwsze ma zrobić to dobrze

Przede wszystkim zgięcie ekranu ma być niemal niewidoczne i zauważenie go będzie wymagało dokładnego przyglądania się ekranowi na jego linii. Kolejnym plusem ma być zawias znacznie lepszy i wytrzymalszy , niż w smartfonach konkurencji. Trudno to nazwać szczególnie precyzyjnymi informacjami. Na całe szczęście mamy coś jeszcze.

Składany iPhone cieńszy, niż iPhone 17 Air

A przynajmniej w momencie kiedy będzie rozłożony. Otóż wtedy ma on oferować zaledwie 4,5 mm grubości. Natomiast po złożeniu smartfona grubość ma wynosić od 9 do 9,5 mm. Warto także dodać, że rozłożony wedle doniesień ma mieć ekran od 7,9 do 8 cali, a złożony 5,5-cala. Dodatkowo Face ID ma zostać zastąpione przez Touch ID, co sugeruje pewne ograniczenia jeśli chodzi o przednią kamerkę, która jednak ma być obecna w urządzeniu. A skoro już przy aparatach jesteśmy, to z tyłu znaleźć się mają dwa aparaty. Całość ma zwieńczyć natomiast bateria o wysokiej gęstości, chociaż nie podano tu zastosowanej technologii. Nie będzie to jednak tradycyjne ogniwo litowo-jonowe.