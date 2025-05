Rząd USA chce śledzić chipy. Wszystko przez sztuczną intligencję

Na przeszkodzie mogą stanąć obrońcy prywatności

Administracja Białego Domu - zarówno za Donalda Trumpa, jak i Joe Bidena - od 2022 roku rozszerza zakazy eksportu zaawansowanych układów do Chin, by ograniczyć dostęp Pekinu do przełomowej technologii i utrzymać przewagę USA w dziedzinie sztucznej inteligencji. Ostatnie zaostrzenie przepisów objęło m.in. wcześniej dozwolone układy AMD Instinct MI308 oraz NVIDIA H20, co przełożyło się na miliardowe straty gigantów.