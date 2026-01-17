Ten kabel nigdy Ci się nie splącze, a kosztuje dziś 20 zł mniej

Tu warto podkreślić, że z kablami USB-C sprawa nie do końca jest prosta. I tak kabel oferujący szybkie ładowanie niekoniecznie zaoferuje wysokie transfery. I odwrotnie: szybki przesył plików nie oznacza szybkiego uzupełniania baterii. Kabel magnetyczny Silver Monkey w obydwu tych kwestiach wypada przyzwoicie. Mamy tu przesył energii na poziomie 100 W oraz przesył plików do 480 Mbit/s.

Kabel magnetyczny Silver Monkey

No dobrze, ale o co chodzi z tym magnetyzmem i plątaniem? Tu przechodzimy do budowy kabla. Ma on dwie wtyczki USB-C, a także 2 metry długości, oraz nylonowy oplot. W oplocie tym natomiast znajdziemy magnesy, dzięki którym przy zwijaniu kabla ten będzie miał zawsze ten sam kształt. Nie ma więc mowy o jego plątaniu się, co pomoże zachować porządek i wygląda znacznie estetyczniej na półce. A wszystko to za jedyne 29,99 zł.