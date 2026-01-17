Sprzęt

Ten kabel nigdy Ci się nie splącze, a kosztuje dziś 20 zł mniej

Możesz mieć najszybszy dysk zewnętrzny lub najpotężniejszą ładowarkę. Jednak kiedy masz słaby kabel, to żadna z tych rzeczy nie będzie działała dobrze. Natomiast dziś możesz kupić naprawdę świetne rozwiązanie za 29,99 zł.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:00
0
Telepolis.pl
Tu warto podkreślić, że z kablami USB-C sprawa nie do końca jest prosta. I tak kabel oferujący szybkie ładowanie niekoniecznie zaoferuje wysokie transfery. I odwrotnie: szybki przesył plików nie oznacza szybkiego uzupełniania baterii. Kabel magnetyczny Silver Monkey w obydwu tych kwestiach wypada przyzwoicie. Mamy tu przesył energii na poziomie 100 W oraz przesył plików do 480 Mbit/s.

Kabel magnetyczny Silver Monkey

No dobrze, ale o co chodzi z tym magnetyzmem i plątaniem? Tu przechodzimy do budowy kabla. Ma on dwie wtyczki USB-C, a także 2 metry długości, oraz nylonowy oplot. W oplocie tym natomiast znajdziemy magnesy, dzięki którym przy zwijaniu kabla ten będzie miał zawsze ten sam kształt. Nie ma więc mowy o jego plątaniu się, co pomoże zachować porządek i wygląda znacznie estetyczniej na półce. A wszystko to za jedyne 29,99 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

telepolis
usb-c Silver Monkey kable USB-C
Zródła zdjęć: Silver Monkey