Sprzęt

Ergonomiczna klawiatura za ułamek ceny z ergonomiczną myszką w zestawie

Silver Monkey Ergonomic 70 Combo Wireless Set to zestaw dla wszystkich tych, dla których ergonomia pracy przy komputerze to priorytet. Dziś zaś można go kupić aż 40% taniej.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:01
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Ergonomiczna klawiatura za ułamek ceny z ergonomiczną myszką w zestawie

Czyli za 119 zł, co jest znaczną obniżką względem pierwotnej ceny 199 zł. Oczywiście, nie jest to zestaw do grania, a coś, dla osób, które spędzają całe dnie przed monitorem. Czy warto? Jeśli pracujesz w takim trybie, to Twoje nadgarstki na pewno będą Ci więcej, niż wdzięcznie. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Silver Monkey Ergonomic 70 Combo Wireless Set

Zacznijmy od klawiatury. Jest to bezprzewodowa konstrukcja membranowa, która łączy się z komputerem za pomocą Bluetooth, lub dedykowanego adaptera 2,4 GHz. Zasilana jest ona przez baterie AAA. Oferuje ona magnetyczną podkładkę pod nadgarstek oraz jest wyprofilowana do wygodnego pisania. Mamy tu także dzieloną spację. Nie zabrakło tu także bloku numerycznego.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Zestaw LOGITECH POP ICON Combo Rose
Zestaw LOGITECH POP ICON Combo Rose
0 zł
249.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 249.99 zł
Klawiatura AJAZZ AK820 Max Czarno-szaro-żółty
Klawiatura AJAZZ AK820 Max Czarno-szaro-żółty
-100 zł
349 zł - najniższa cena
Kup teraz 249 zł
Klawiatura ACER Predator Aethon 330 Biały
Klawiatura ACER Predator Aethon 330 Biały
0 zł
299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 299.99 zł
Advertisement

Jeśli chodzi o myszkę, to sytuacja dotycząca łączności i zasilania wygląda analogicznie. Na uwagę zasługuje natomiast jej ergonomiczna budowa, która odciąża nadgarstek. Cały ten zestaw może być Wasz za jedyne 119 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Silver Monkey Ergonomic 70 Combo Wireless Set Ergonomiczne peryferia
Image
telepolis
Silver Monkey klawiatury Silver Monkey Ergonomic 70 Combo Wireless Set
Zródła zdjęć: x-kom