Ergonomiczna klawiatura za ułamek ceny z ergonomiczną myszką w zestawie

Czyli za 119 zł, co jest znaczną obniżką względem pierwotnej ceny 199 zł. Oczywiście, nie jest to zestaw do grania, a coś, dla osób, które spędzają całe dnie przed monitorem. Czy warto? Jeśli pracujesz w takim trybie, to Twoje nadgarstki na pewno będą Ci więcej, niż wdzięcznie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Silver Monkey Ergonomic 70 Combo Wireless Set

Zacznijmy od klawiatury. Jest to bezprzewodowa konstrukcja membranowa, która łączy się z komputerem za pomocą Bluetooth, lub dedykowanego adaptera 2,4 GHz. Zasilana jest ona przez baterie AAA. Oferuje ona magnetyczną podkładkę pod nadgarstek oraz jest wyprofilowana do wygodnego pisania. Mamy tu także dzieloną spację. Nie zabrakło tu także bloku numerycznego.

Jeśli chodzi o myszkę, to sytuacja dotycząca łączności i zasilania wygląda analogicznie. Na uwagę zasługuje natomiast jej ergonomiczna budowa, która odciąża nadgarstek. Cały ten zestaw może być Wasz za jedyne 119 zł.