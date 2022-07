Samsung The Freestyle w zestawie z etui i powerbankiem

Przenośny projektor The Freestyle można teraz kupić w zestawie z etui oraz powerbankiem, dzięki któremu urządzenie jest jeszcze bardziej mobilne. Na całości można zaoszczędzić kilka stówek.

Samsung The Freestyle to niewielkich rozmiarów urządzenie, które łączy w sobie zalety projektorów i urządzeń mobilnych. Sprzęt ten waży zaledwie 800 g, dzięki czemu można go z powodzeniem schować do walizki, nie martwiąc się o nadbagaż. Obrotowa konstrukcja umożliwia rotację obrazu do 180°, co pozwala użytkownikom wyświetlać obraz na dowolnych powierzchniach i pod każdym kątem – także na stole czy na suficie. Możemy tu również liczyć na dźwięk 360°, dzięki głośnikowi o mocy do 5 W. Projektor jest też prosty w obsłudze – wystarczy go skierować w odpowiednią stronę, a automatyka zadba o prawidłową konfigurację obrazu. The Freestyle zapewnia inteligentne funkcje znane z telewizorów Smart TV, ale na tym jego możliwości się nie kończą.

Zobacz: Samsung The Freestyle – tego jeszcze nie grali! Kosmiczny projektor

The Freestyle w zestawie z prezentami

Projektor The Freestyle zasilany jest przez port USB-C. Nada sią do tego na przykład powerbank, o ile zapewni co najmniej 50 W mocy (20 V). Takie źródło zasilania w swojej ofercie ma Samsung (32000 mAh przy 3,6 V), ale kosztuje ono aż 799 zł. W promocji można kupić projektor The Freestyle z powerbankiem tańszym o 300 zł. Dodatkowo w prezencie można otrzymać etui na urządzenie za 0 zł.

Z promocji na darmowe etui można skorzystać do 31 grudnia 2022 roku (regulamin), natomiast zniżkę na powerbank można otrzymać do 7 sierpnia tego roku (regulamin). Z oferty można skorzystać na stronie samsung.pl, a także w Samsung Brand Store i w sieci Euro-Net.

Zobacz: Samsung odgrzewa kotleta. Nadchodzi Galaxy Tab A7 (2022)

Zobacz: Google reanimuje twój stary komputer. Za darmo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Samsung

Źródło tekstu: Samsung