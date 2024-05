Samsung chce Cię wysłać na wakacje marzeń. Są też inne nagrody

Samsung z myślą o nadchodzących wakacjach przygotował ciekawą promocję. Kupując przenośny projektor The Freestyle Gen.2 możemy wygrać wakacje marzeń. Są też nagrody pocieszenia w postaci przydatnych akcesoriów do zakupionego urządzenia.

The Freestyle Gen.2 przyda się podczas każdej podróży

Podczas odbywających się w ubiegłym roku w Berlinie targów IFA 2023, Samsung zaprezentował drugą generację przenośnego projektora The Freestyle. Urządzenie ma te same gabaryty, co poprzednik, i waży tylko 830 g. Dzięki temu powinien się bezproblemowo zmieścić w każdym bagażu. Urządzenie charakteryzuje się Obrotowym Designem, przez co może wyświetlać film na dowolnej powierzchni: na ścianie, na ścianie namiotu gdy wykorzystamy dedykowany powerbank, suficie czy blacie stołu, ale też w ogrodzie na ekranie na przykład z białej tkaniny, a także pod niemal każdym kątem. Powerbank uwalnia nas od konieczności korzystania z gniazdka z prądem i pozwala oglądać filmy przez ponad 2 godziny.

Pokochaliśmy Samsung Freestyle za jakość obrazu i łatwość w użytkowaniu. Ponieważ na co dzień mieszkamy w kamperze nie bez znaczenia są także jego niewielki rozmiar, oraz bezprzewodowe działanie. Dzięki temu korzystamy z niego bardzo często; zarówno wewnątrz naszego domu na kółkach, jak i w cieplejsze wieczory organizując plenerowe kino.

– powiedzieli Kasia i Łukasz, autorzy bloga PodróżoVanie

Projektor wyposażono w takie funkcje, jak Dotknij i Wyświetl oraz Automatyczne Poziomowanie. Pierwsza służy do szybkiego i łatwego przełączania się z oglądania treści na telefonie na duży ekran wyświetlony przez projektor – wystarczy dotknąć smartfonem projektor, a ten automatycznie wykryje urządzenie. Druga funkcja odpowiada za korekcję ustawienia ekranu, dzięki czemu nawet nierówne podłoże czy chropowata ściana nie powinny utrudniać oglądania.

Zobacz: Projektor wyprasuje Ci zasłony. Freestyle Gen. 2 z cyfrowym żelazkiem

W The Freestyle Gen.2 zastosowano głośnik o mocy 5 W. Ma to zapewnić wrażenia brzmieniowe na wysokim poziomie bez konieczności korzystania z dodatkowych, zewnętrznych głośników. Dodatkowa funkcja Dźwięk Premium 360° jeszcze bardziej poprawia jakość dźwięku. Z kolei zastosowanie w projektorze źródła światła LED o długiej żywotności spowodowało, że może ono pracować nawet przez 30 tys. godzin. Do obsługi projektora The Freestyle Gen.2 można użyć pilota zdalnego sterowania SolarCell, wyposażonym w panele słoneczne. Jednorazowe baterie nie są tu potrzebne.

Kup projektor i jedź na wakacje marzeń

Aby skorzystać z promocji, należy kupić projektor The Freestyle Gen.2 w terminie od 27 maja do 21 lipca 2024 roku w którymś z następujących punktów sprzedaży: euro.com.pl, mediaexpert.pl, mediamarkt.pl, Samsung Brand Stores, samsung.com/pl, audiocolor.pl, x-kom.pl.

Kolejnym krokiem powinno być zarejestrowanie zakupu pod tym adresem oraz udzielenie odpowiedzi na jedno otwarte pytanie konkursowe (minimum 200 znaków):

Jak spędzasz czas oglądając filmy na The Freestyle w plenerze? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody:

Nagroda główna to voucher na wynajem kampera na 14 dni o wartości 12000 zł oraz nagroda pieniężna w wysokości 10000 zł , przeznaczona na realizację wymarzonej podróży.

oraz , przeznaczona na realizację wymarzonej podróży. Nagroda II stopnia w postaci 50 zestawów etui + osłonka do projektora Samsung The Freestyle o wartości 498 zł.

Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie oraz na stronie konkursowej.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Samsung

Źródło tekstu: Samsung