Samsung: Kup projektor The Freestyle i zgarnij smartfon za złotówkę

Samsung pokazał w Las Vegas mobilny projektor The Freestyle, który można już zamówić w Polsce. Przedsprzedaży urządzenia towarzyszy promocja, w ramach której można otrzymać smartfon Galaxy M52 5G za 1 zł.

Samsung The Freestyle to przenośne urządzenie, które łączy w sobie funkcje projektora, inteligentnego głośnika oraz systemu oświetleniowego. Dzięki temu może dostarczyć rozrywki w dowolnym miejscu – na przykład w domu, w namiocie czy na kempingu.

Projektor The Freestyle wyświetla obraz o rozmiarze do 100 cali i nie wymaga ręcznej regulacji. Automatycznie ustawiana jest ostrość, a dzięki funkcji Automatyczne Poziomowanie korygowany jest też obszar wyświetlanego obrazu.

Urządzenie waży tylko 800 g, dzięki czemu można go z powodzeniem przenosić lub zabierać w podróż. Obrotowa podstawa umożliwia rotację obrazu do 180°, dzięki czemu użytkownicy mogą wyświetlać obraz na dowolnych powierzchniach – na stołach, podłogach, sufitach czy ścianach. Okrągła konstrukcja zapewnia także dźwięk 360°, który pozwoli cieszyć się unikatowym brzmieniem z każdej strony.

The Freestyle po podłączeniu do Internetu oferuje inteligentne funkcje znane z telewizorów Samsung Smart TV, w tym dostęp do popularnych serwisów VOD, takich jak Netflix, Amazon Prime Video czy HBO GO. Projektor jest też kompatybilny z urządzeniami mobilnymi z systemem Android oraz iOS, dzięki czemu treści z telefonu można bezpośrednio wyświetlać na dużym ekranie. Jeśli chodzi o zasilanie urządzenia, to można za pomocą przewodu USB-C podłączyć do niego powerbank i oglądać ulubiony serial lub film poza domem.

Promocja: zgarnij smartfon za złotówkę

Od 20 stycznia do 20 lutego 2022 roku trwa promocja, w ramach której zamawiając projektor The Freestyle w wybranych sieciach sprzedaży możemy kupić za dodatkową złotówkę smartfon Samsung Galaxy M52 5G.

Organizatorami promocji są partnerzy handlowi Samsunga. Szczegółowe informacje i regulaminy promocji są dostępne na stronach sieci sprzedaży Euro-Net, Media Expert, MediaMarkt-Saturn oraz X-kom, a także sklepie Audiocolor i na stronie samsung.com/pl (regulamin promocji ze sklepu samsung.com). Cena projektora wynosi 4999 zł.

