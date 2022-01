„Karnawał promocji” u Huaweia: można wybrać gotowy zestaw lub stworzyć własny

Huawei ogłosił „Karnawał promocji” w swoim sklepie internetowym. Producent proponuje smartfony, laptopy, monitory, słuchawki, tablety i routery w przystępnych cenach lub w zestawach. Nowością jest to, że kupujący mogą też skomponować własny zestaw.

Huawei ruszył z kolejną akcją, w której – podobnie jak w poprzednich, podobnych okazjach – proponuje sprzęt osobno lub w zestawach. Producent wprowadził jednak jeden nowy element – możliwość samodzielnego stworzenia zestawu z nawet pięciu produktów.

W ofercie „Karnawał promocji” można znaleźć m.in. tablet MatePad 11 w zestawie z klawiaturą Huawei Smart Magnetic Keyboard za 1999 zł, a także flagowy laptop Huawei MateBook X Pro 2021 z procesorem Intel Core i7 i dyskiem SSD o pojemności 1 TB w zestawie z monitorem Huawei MateView GT 27” w rekomendowanej cenie detalicznej 8499 zł.

Huawei przygotował też propozycję dla graczy: najnowszy monitor gamingowy Huawei MateView GT 27” Standard Edition i stację Huawei MateStation S w cenie 2999 zł.

Firma proponuje też routery Huawei WiFi Mesh – zestaw z dwoma satelitami jest dostępny za 499 zł, a zestaw z trzema – za 699 zł.

Szczegóły oferty można znaleźć na stronie: https://consumer.huawei.com/pl/offer/karnawal-promocji/.

Lista produktów i zestawów objętych promocją:

laptop Huawei MateBook X Pro 2021 (Intel Core i7, 1 TB) zielony + monitor MateView GT 27” czarny za 8499 zł

laptop Huawei MateBook X Pro 2021 (Intel Core i7, 512 GB) szary + monitor MateView GT 27" czarny za 7499 zł

laptop Huawei MateBook 14 (AMD Ryzen 7, 16 GB + 512 GB) za 3799 zł

stacja PC Huawei MateStation S czarna + monitor MateView GT 27" Standard Edition czarny za 2999 zł

tablet Huawei MatePad 11 + klawiatura Huawei Smart Magnetic Keyboard za 1999 zł

router Huawei WiFi Mesh WS5800-20 (2-pak) za 499 zł

router Huawei WiFi Mesh WS5800-20 (3-pak) za 699 zł

Zestawy można też skomponować samodzielnie

Karnawałowa oferta Huawei pozwala także stworzyć własny zestaw produktów – do wybranych laptopów, monitorów, smartfonów i słuchawek można dobrać z dostępnej listy jeden lub więcej dodatkowych produktów w promocyjnych cenach. Na przykład, do zestawu z laptopem MateBook 14s łącznie można wybrać nawet cztery produkty: bezprzewodową myszkę za 9 zł, gamingową myszkę Wireless Mouse GT za 99 zł, podkładkę pod mysz z ładowarką bezprzewodową Mouse Pad GT za 99 zł i stację dokującą MateDock 2 za 99 zł.

Do smartfonu Huawei nova 9 można dodać etui za 9 zł, wagę Scale 3 za 49 zł i słuchawki FreeBuds Lipstick w etui w kształcie szminki za 799 zł. Z kolei decydując się na zakup słuchawek FreeBuds Pro lub FreeBuds Lipstick można dołączyć do zestawu z nimi wagę Scale 3 za 49 zł i opaskę sportową Band 6 za 149 zł.

Co można wybrać we własnych zestawach? Do wyboru jeden lub kilka produktów:

laptop Huawei MateBook D 16 (AMD Ryzen Ryzen 5) + mysz bezprzewodowa Huawei lub/i podkładka pod mysz z ładowarką bezprzewodową lub/i stacja dokującą MateDock 2

laptop Huawei MateBook 14 (AMD Ryzen 7, 16 GB + 512 GB) 2021 + mysz bezprzewodowa Huawei lub/i router Huawei AX3 dual-core lub/i słuchawki Huawei FreeBuds 4i lub/i monitor Huawei MateView GT 27"

laptop Huawei MateBook D 15 (Intel i5) + mysz bezprzewodowa Huawei lub/i router Huawei AX3 dual-core lub/i słuchawki Huawei FreeBuds 4i lub/i monitor Huawei MateView GT 27"

laptop Huawei MateBook D 15 (Intel i5) srebrny + mysz bezprzewodowa Huawei lub/i router Huawei AX3 dual-core lub/i słuchawki Huawei FreeBuds 4i lub/i monitor Huawei MateView GT 27"

laptop Huawei MateBook D 14 (Intel i5) srebrny + mysz bezprzewodowa Huawei lub/i router Huawei AX3 dual-core lub/i słuchawki Huawei FreeBuds 4i lub/i monitor Huawei MateView GT 27"

monitor Huawei MateView GT Standard Edition + mysz bezprzewodowa Huawei lub/i router Huawei AX3 dual-core lub/i głośnik Huawei Sound Joy lub/i słuchawki Huawei FreeBuds 4i

monitor Huawei MateView GT + mysz bezprzewodowa Huawei lub/i router Huawei AX3 dual-core lub/i głośnik Huawei Sound Joy lub/i słuchawki Huawei FreeBuds 4i

monitor Huawei MateView + mysz bezprzewodowa Huawei lub/i router Huawei AX3 dual-core lub/i głośnik Huawei Sound Joy lub/i słuchawki Huawei FreeBuds 4i

stacja PC Huawei MateStation S czarna + mysz bezprzewodowa Huawei lub/i router Huawei AX3 dual-core lub/i głośnik Huawei Sound Joy lub/i słuchawki Huawei FreeBuds 4i

laptop Huawei MateBook 14s (Intel Core i7) + mysz bezprzewodowa Huawei lub/i podkładka pod mysz z ładowarką bezprzewodową lub/i stacja dokująca Huawei MateDock 2

laptop Huawei MateBook 14s (Intel Core i5) + mysz bezprzewodowa Huawei lub/i podkładka pod mysz z ładowarką bezprzewodową lub/i stacja dokująca Huawei MateDock 2

laptop Huawei MateBook D 15 (Intel i3) + mysz bezprzewodowa Huawei lub/i router Huawei AX3 dual-core lub/i słuchawki Huawei FreeBuds 4i lub/i monitor Huawei Mateview GT 27"

monitor Huawei MateView GT 27" Standard Edition + mysz bezprzewodowa Huawei lub/i router Huawei AX3 dual-core lub/i głośnik Huawei Sound Joy lub/i słuchawki Huawei FreeBuds 4i

laptop Huawei MateBook 14 + mysz bezprzewodowa Huawei lub/i router Huawei AX3 dual-core lub/i słuchawki Huawei FreeBuds 4i lub/i monitor Huawei Mateview GT 27"

słuchawki Huawei FreeBuds Lipstick + waga Huawei Scale 3 lub/i opaska sportowa Huawei Band 6

słuchawki Huawei FreeBuds Pro + waga Huawei Scale 3 lub/i opaska sportowa Huawei Band 6

słuchawki Huawei FreeBuds 4 + etui do Huawei FreeBuds 4 lub/i waga Huawei Scale 3 lub/i opaska sportowa Huawei Band 6

słuchawki Huawei FreeBuds 4i + etui do Huawei FreeBuds 4i lub/i waga Huawei Scale 3 lub/i opaska sportowa Huawei Band 6

smartfon Huawei Nova 9 + etui do Huawei Nova 9 lub/i waga Huawei Scale 3 lub/i słuchawki Huawei FreeBuds Lipstick

smartfon Huawei Nova 8i + etui do Huawei Nova 8i lub/i waga Huawei Scale 3 lub/i słuchawki Huawei FreeBuds Lipstick

smartwatch Huawei Watch 3 Elite + pasek Huawei lub/i waga Scale 3 lub/i słuchawki Huawei FreeBuds Lipstick/4i

smartwatch Huawei Watch 3 Pro Elite + pasek Huawei lub/i waga Scale 3 lub/i słuchawki Huawei FreeBuds Lipstick/4i

smartwatch Huawei Watch 3 Pro Classic + pasek Huawei lub/i waga Scale 3 lub/i słuchawki Huawei FreeBuds Lipstick/4i

smartwatch Huawei Watch 3 Active + pasek Huawei lub/i waga Scale 3 lub/i słuchawki Huawei FreeBuds Lipstick/4i

smartwatch Huawei Watch GT 3 Active + pasek Huawei lub/i waga Scale 3 lub/i słuchawki Huawei FreeBuds Lipstick/4i

smartwatch Huawei Watch GT 3 Elite + pasek Huawei lub/i waga Scale 3 lub/i słuchawki Huawei FreeBuds Lipstick/4i

smartwatch Huawei Watch GT 3 Elegant + pasek Huawei lub/i waga Scale 3 lub/i słuchawki Huawei FreeBuds Lipstick/4i

smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro + pasek Huawei lub/i waga Scale 3 lub/i głośnik Huawei Sound Joy lub/i słuchawki Huawei FreeBuds 4i

smartwatch Huawei Watch FIT Elegant + pasek Huawei lub/i waga Scale 3 lub/i słuchawki Huawei FreeBuds 4i

smartwatch Huawei Watch FIT New + pasek Huawei lub/i waga Scale 3 lub/i słuchawki Huawei FreeBuds 4i

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei