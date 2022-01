Huawei P50 Pro i P50 Pocket w Europie jeszcze w styczniu

Już dzisiaj Huawei P50 Pocket oficjalnie opuści Chiny. Już niedługo Huawei zaprezentuje też jednak nowe flagowce w Europie. Poza składakiem pojawi się też u nas Huawei P50 Pro.

Huawei zaprezentował pod koniec zeszłego roku model Huawei P50 Pocket. To pierwszy składak Huaweia z klapką. Już dzisiaj natomiast oficjalnie zadebiutuje on poza Chinami. Nie będzie to jednak premiera globalna. Będzie ona dotyczyła wyłącznie regionu Azji Południowo-Wschodniej. Do wydarzenia dojdzie bowiem w Malezji.

Nie znaczy to jednak, że nasz rejon świata będzie musiał czekać jakoś wyjątkowo długo. Huawei P50 Pocket oraz Huawei P50 Pro zadebiutują oficjalnie w Europie już 26 stycznia. O ile zatem składak pojawi się w Europie stosunkowo szybko, tak na model Huawei P50 Pro trochę musieliśmy poczekać. To urządzenie w Chinach pojawiło się bowiem jeszcze w lipcu. Cóż, lepiej późno niż wcale. Najnowsze flagowce Sony pojawiają się bowiem w takich USA dopiero teraz...

Huawei P50 Pro i P50 Pocket to nie będą wcale tanie rzeczy, jednak nikt się chyba tego nie spodziewał. Przewidywana cena modelu Huawei P50 Pro to 1199 euro, natomiast Huaweia P50 Pocket to 1622 euro.

To naprawdę wysokie ceny, a pamiętajmy, że nie będzie tu 5G, ani usług Google'a. Może to być zatem ciężkie zadanie...

Zobacz: Huawei Nova 9 teraz w niższej cenie

Zobacz: Huawei ma w tym roku niskie ceny wymiany baterii

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: huawei

Źródło tekstu: huaweicentral, wł