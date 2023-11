Samsung da Ci nawet 4000 zł za zakup telewizora. Ostatnie dni promocji

Samsung przypomina o zbliżającym się końcu promocji cashback na telewizory koreańskiego producenta. Kupując któryś z promowanych modeli można odzyskać od 500 do 4000 zł.

Olbrzymie telewizory przeznaczone do domowego użytku jeszcze niedawno wydawały się być melodią przyszłości lub też „luksusem” dostępnym dla nielicznych. Kiedyś możliwe do nabycia wyłącznie na indywidualne zamówienie, teraz z łatwością znajdziemy je w sprzedaży detalicznej w dużych sklepach. Wysoka rozdzielczość, innowacyjne technologie i nowoczesne podejście do designu sprawiły, że Polacy pokochali duże ekrany i że coraz częściej goszczą one w naszych domach. Na przestrzeni lat zmieniała się także definicja dużego telewizora Samsung, obecnie to ekrany o przekątnej 65” i większe. Popyt według danych firmy na nie stale rośnie od 2018 roku i jest już znaczący. Według danych firmy Samsung, obecnie co piąty kupowany w Polsce telewizor ma już ekran o przekątnej 65 cali lub większy.

Z tego powodu najnowsza promocja Samsung Smart TV obejmuje modele, które zapewnią największe emocje z oglądania i całkowite zanurzenie się w filmowej akcji. Telewizory o rozmiarach od 65” do 98” mogą zachwycić nie tylko fanów domowego kina, lecz także ekstremalnych przeżyć sportowych.

Promocja na telewizory Samsunga obejmuje modele Samsung Neo QLED, Samsung QLED lub Samsung The Frame. Odzyskać można:

4000 zł za zakup modeli QE98Q80CATXXH, QE98QN90AATXXH i QE85QN900CTXXH,

za zakup modeli QE98Q80CATXXH, QE98QN90AATXXH i QE85QN900CTXXH, 3000 zł za zakup modeli QE85QN800CTXXH, QE85QN800CTXXH i QE75QN900CTXXH,

za zakup modeli QE85QN800CTXXH, QE85QN800CTXXH i QE75QN900CTXXH, 2500 zł za zakup modelu QE85LS03BGUXXH,

za zakup modelu QE85LS03BGUXXH, 2000 zł za zakup modeli QE85QN90CATXXH, QE75QN800CTXXH, QE65QN900CTXXH i QE65QN800CTXXH,

za zakup modeli QE85QN90CATXXH, QE75QN800CTXXH, QE65QN900CTXXH i QE65QN800CTXXH, 1500 zł za zakup modeli QE85QN85CATXXH i QE75QN92CATXXH,

za zakup modeli QE85QN85CATXXH i QE75QN92CATXXH, 1000 zł za zakup modeli QE85Q80CATXXH, QE75QN85CATXXH, QE65QN92CATXXH, QE65QN91BATXXH, QE75QN91BATXXH i QE75LS03BGUXXH,

za zakup modeli QE85Q80CATXXH, QE75QN85CATXXH, QE65QN92CATXXH, QE65QN91BATXXH, QE75QN91BATXXH i QE75LS03BGUXXH, 800 zł za zakup modeli QE85Q70CATXXH i QE65QN85CATXXH,

za zakup modeli QE85Q70CATXXH i QE65QN85CATXXH, 700 zł za zakup modelu QE65LS03BGUXXH,

za zakup modelu QE65LS03BGUXXH, 600 zł za zakup modelu QE75Q80CATXXH,

za zakup modelu QE75Q80CATXXH, 500 zł za zakup modelu QE75Q77CATXXH.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji i otrzymać zwrot na konto, wystarczy wykonać kilka prostych kroków. Na początek należy kupić objęty promocją telewizor w okresie od 16 października do 19 listopada 2023 roku w wybranych sieciach sprzedaży: EURONET, Media Expert, NEONET, Media Markt, X-kom, AUDIO COLOR, Samsung Brand Stores i samsung.pl. Następnie w terminie 14 dni od daty zakupu należy zarejestrować ten fakt poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Znaleźć go można na stronie promocji.

Warunkiem koniecznym do otrzymania zwrotu jest również napisanie opinii o produkcie na jednej ze stron:

www.promocjabigtv.samsung.pl,

strona sklepu,w którym telewizor został kupiony,

strona porównywarki cenowej.

Opinia powinna zawierać minimum 250 znaków, ocenę w skali 1-5 oraz hasztagi #OpiniazPromocjiCashback i #PromocjaSamsungCashbackBigTv3. Zrzut ekranu z widocznym adresem strony oraz treścią opinii będzie potrzebny podczas rejestracji w promocji.

Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung