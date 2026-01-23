Samsung twierdzi, że doniesienia o wzrostach cen pamięci są mocno przesadzone
Obecna sytuacja na rynku modułów pamięci wygląda naprawdę bardzo źle. Ceny RAM-u wystrzeliły w kosmos, dyski SSD NVMe 8 TB są droższe, niż złoto, a karty graficzne wkrótce zaczną bić rekordy z czasów mody na koparki kryptowalut zarówno pod względem cen, jak i dostępności. W tym wszystkim Samsung twierdzi, że najnowsze doniesienia są mocno przesadzone.
A dokładniej doniesienia, które mówią o tym, że ceny modułów pamięci Samsunga mają wkrótce stać się o 80% wyższe, niż obecnie. Wszystko przez notatkę, która miała pochodzić od dystrybutora firmy, w której znaleziono zapis, że z powodu niedoborów pamięci na rynku gigant szykuje podwyżkę cen o 80%. Co więcej, doniesienia te miały zostać potwierdzone przez pracownika Samsunga Giheung Device Solutions, czyli działu zajmującego się projektowaniem i produkcją modułów pamięci.
Samsung dementuje podwyżki cen o 80%
Samsung jednak zaprzeczył tym doniesieniom... tak jakby. Otóż Koreańczycy twierdzą, że doniesienia te są mocno przesadzone. Nie oznacza to jednak, że podwyżek nie będzie. Po prostu mogą być niższe niż wspomniane wyżej 80%.
Tu warto przytoczyć, że ceny DRAM od 2024 roku wzrosły o 171%. Natomiast od września do listopada ceny modułów pamięci Samsunga wzrosły o 60%. Tym bardziej doniesienia dotyczące wzrostów o 80% można uznać za jak najbardziej wiarygodne. Dodatkowo pamiętajmy, że 2026 rok dopiero się zaczął, a końca problemów z dostępnością modułów pamięci nie widać. Nie należy więc wykluczać, że do końca roku wzrost cen przekroczy wspomniane 80% i to znacznie.