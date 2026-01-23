Samsung twierdzi, że doniesienia o wzrostach cen pamięci są mocno przesadzone

A dokładniej doniesienia, które mówią o tym, że ceny modułów pamięci Samsunga mają wkrótce stać się o 80% wyższe, niż obecnie. Wszystko przez notatkę, która miała pochodzić od dystrybutora firmy, w której znaleziono zapis, że z powodu niedoborów pamięci na rynku gigant szykuje podwyżkę cen o 80%. Co więcej, doniesienia te miały zostać potwierdzone przez pracownika Samsunga Giheung Device Solutions, czyli działu zajmującego się projektowaniem i produkcją modułów pamięci.

Samsung dementuje podwyżki cen o 80%

Samsung jednak zaprzeczył tym doniesieniom... tak jakby. Otóż Koreańczycy twierdzą, że doniesienia te są mocno przesadzone. Nie oznacza to jednak, że podwyżek nie będzie. Po prostu mogą być niższe niż wspomniane wyżej 80%.