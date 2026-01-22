Sprzęt

Samsung podnosi ceny. Będzie nawet o 80% drożej

Podczas gdy wszyscy już myśleli, że na rynku elektroniki użytkowej trwa prawdziwa burza, okazuje się, że najgorsze jest dopiero przed nami.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:58
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Samsung podnosi ceny. Będzie nawet o 80% drożej

Rynek pamięci właśnie dostał kolejny sygnał ostrzegawczy. Autoryzowany dealer Samsunga poinformował o natychmiastowych podwyżkach cen, które mają sięgać nawet 80%. Warto jednak zaznaczyć, że doniesienia te nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone przez koreańskiego producenta.

Dalsza część tekstu pod wideo

Micron, SK hynix i Samsung mogą liczyć na miliardowe zyski

Podwyżki nie biorą się znikąd. Według dostępnych informacji Samsung planuje w tym roku zwiększyć produkcję pamięci DRAM zaledwie o około 5%, mimo gwałtownego wzrostu popytu i coraz częściej pojawiających się problemów z dostępnością. Ostrożność producenta może być tłumaczona obawami przed przyszłą nadpodażą, gdy boom napędzany przez sztuczną inteligencję i zapotrzebowanie na pamięci HBM zacznie wyhamowywać.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Dysk TRANSCEND SSD225S 250GB SSD
Dysk TRANSCEND SSD225S 250GB SSD
0 zł
179.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 179.99 zł
Dysk ADATA HD710M Pro 2TB HDD Military
Dysk ADATA HD710M Pro 2TB HDD Military
0 zł
429 zł - najniższa cena
Kup teraz 429 zł
Dysk WD Elements Desktop 10TB HDD Czarny
Dysk WD Elements Desktop 10TB HDD Czarny
0 zł
999 zł - najniższa cena
Kup teraz 999 zł
Advertisement

Coraz częściej jednak pojawiają się głosy, że ograniczanie podaży ma także bardzo pragmatyczny wymiar finansowy. Dowodem na to jest fakt, że podobną strategię mają przyjmować także SK hynix oraz Micron, które również nie kwapią się do szybkiego zwiększania mocy produkcyjnych. Efekt jest łatwy do przewidzenia: napięty rynek, ograniczona dostępność i przestrzeń do dalszych podwyżek cen.

Problemy nie dotyczą wyłącznie DRAM. Planowane są również cięcia produkcji NAND, aby wykorzystać zakłady do tworzenia kości HBM dla akceleratorów AI. To oznacza przesuwanie zasobów i linii produkcyjnych tam, gdzie marże są największe, kosztem dostępności innych pamięci.

Według szacunków firmy TrendForce łączna wartość produkcji sektora pamięci ma sięgnąć 551,6 miliarda dolarów w 2026 roku, by w 2027 roku wzrosnąć do rekordowych 842,7 miliardó dolarów. Oznaczałoby to wzrost rok do roku przekraczający 53%. Dla producentów to ogromna szansa na zyski, dla klientów końcowych raczej zapowiedź dalszych podwyżek i coraz droższych komputerów, serwerów oraz elektroniki użytkowej.

[Aktualizacja]

W oficjalnym komunikacie prasowym dla koreańskich mediów Samsung zaprzeczył (częściowo) tym doniesieniom. Podwyżki faktycznie miały miejsce, ale nie sięgają aż 80%.

Image
telepolis
AI korea południowa nand samsung sztuczna inteligencja DRAM HBM
Zródła zdjęć: Samsung
Źródła tekstu: TrendForce, Wccftech, oprac. własne