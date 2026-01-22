Samsung podnosi ceny. Będzie nawet o 80% drożej

Rynek pamięci właśnie dostał kolejny sygnał ostrzegawczy. Autoryzowany dealer Samsunga poinformował o natychmiastowych podwyżkach cen, które mają sięgać nawet 80%. Warto jednak zaznaczyć, że doniesienia te nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone przez koreańskiego producenta.

Dalsza część tekstu pod wideo

Micron, SK hynix i Samsung mogą liczyć na miliardowe zyski

Podwyżki nie biorą się znikąd. Według dostępnych informacji Samsung planuje w tym roku zwiększyć produkcję pamięci DRAM zaledwie o około 5%, mimo gwałtownego wzrostu popytu i coraz częściej pojawiających się problemów z dostępnością. Ostrożność producenta może być tłumaczona obawami przed przyszłą nadpodażą, gdy boom napędzany przez sztuczną inteligencję i zapotrzebowanie na pamięci HBM zacznie wyhamowywać.

Coraz częściej jednak pojawiają się głosy, że ograniczanie podaży ma także bardzo pragmatyczny wymiar finansowy. Dowodem na to jest fakt, że podobną strategię mają przyjmować także SK hynix oraz Micron, które również nie kwapią się do szybkiego zwiększania mocy produkcyjnych. Efekt jest łatwy do przewidzenia: napięty rynek, ograniczona dostępność i przestrzeń do dalszych podwyżek cen.

Problemy nie dotyczą wyłącznie DRAM. Planowane są również cięcia produkcji NAND, aby wykorzystać zakłady do tworzenia kości HBM dla akceleratorów AI. To oznacza przesuwanie zasobów i linii produkcyjnych tam, gdzie marże są największe, kosztem dostępności innych pamięci.

Według szacunków firmy TrendForce łączna wartość produkcji sektora pamięci ma sięgnąć 551,6 miliarda dolarów w 2026 roku, by w 2027 roku wzrosnąć do rekordowych 842,7 miliardó dolarów. Oznaczałoby to wzrost rok do roku przekraczający 53%. Dla producentów to ogromna szansa na zyski, dla klientów końcowych raczej zapowiedź dalszych podwyżek i coraz droższych komputerów, serwerów oraz elektroniki użytkowej.

[Aktualizacja]