Samsung nacisnął start. Ruszyła produkcja nowych składaków, premiera latem

Harmonogram zgodny z oczekiwaniami

Galaxy Z Flip7 z wizualną rewolucją

Prawdziwa wizualna rewolucja szykuje się jednak w przypadku modelu Galaxy Z Flip7. Wygląda na to, że Samsung zamierza porzucić dotychczasowy design zewnętrznego ekranu, gdzie wyświetlacz przypominał folder umieszczony obok aparatów. Zamiast tego, producent ma zaadaptować rozwiązanie znane chociażby z Motoroli RAZR – aparaty mają zostać wkomponowane bezpośrednio w obszar zewnętrznego wyświetlacza . Taki zabieg nie tylko odświeży wygląd Flipa, ale także sprawi, że sam ekran zewnętrzny stanie się technicznie większy i potencjalnie bardziej funkcjonalny.

Fold7 z pewniakiem, Flip7 zagadką

Jeśli chodzi o serce urządzeń, sprawa wydaje się przesądzona w przypadku Galaxy Z Fold7. Wszystko wskazuje na to, że będzie on napędzany przez potężny układ Snapdragon 8 Elite for Galaxy (specjalna wersja topowego SoC-a Qualcomma).