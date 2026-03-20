Samsung Galaxy S26 rozebrany na części. Znamy wynik testu naprawy

Naprawa nowoczesnego sprzętu mobilnego wymaga często wizyty w autoryzowanym punkcie. Budowa nowego flagowca firmy Samsung ułatwia ewentualną interwencję techniczną.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:51
Wynik z demontażu nowego Samsunga

Kanał PBKreviews opublikował nagranie z demontażu smartfonu Samsung Galaxy S26. Twórcy poddali urządzenie ocenie pod kątem łatwości serwisowania. Model ten zdobył 9 punktów na 10 możliwych. Taki rezultat pojawia się obecnie dość rzadko w branży.

Prostsza budowa urządzenia oznacza szybszy proces wymiany uszkodzonych elementów. Skutkuje to potencjalnie niższymi kosztami dla konsumenta. Prace naprawcze zajmą specjalistom mniej czasu. Mały flagowiec Samsunga łączy potwierdzoną w testach odporność z łatwym dostępem do wnętrza obudowy.

Ekran 6.30" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 3.8 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 4300mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Samsung Galaxy S26 12/256 GB
4499,00 zł
Samsung Galaxy S26 12/512 GB
5399,00 zł
Samsung Galaxy S26+ 12/256 GB
5599,00 zł
Samsung Galaxy S26+ 12/512 GB
6499,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256 GB
6499,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512 GB
7399,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 16 GB / 1 TB
8699,00 zł

Analiza podzespołów

Recenzenci rozdzielili punkty na kilka głównych kategorii. Dostępność części zamiennych oraz sposób ułożenia baterii zyskały maksymalne oceny. Otrzymały one po 2 punkty na 2 możliwe. Taką samą notę przyznano za dostęp do pozostałych układów wewnętrznych.

Nieco gorzej wypadła kategoria wymiany ekranu oraz organizacja czasu pracy. Te dwa elementy zdobyły 1,5 punktu na 2. Zsumowanie wszystkich ocen dało ostateczny wynik na poziomie 9 punktów. Samodzielna rozbiórka telefonu nadal wymaga specjalistycznych narzędzi oraz podstawowej wiedzy serwisowej. W Internecie pojawią się jednak materiały instruktażowe ułatwiające ten proces.

Image
samsung nowy smartfon samsung Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26 teardown Samsung Galaxy S26 łatwość naprawy
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: PBKReviews / X, Android Headlines