Samsung Galaxy S26 rozebrany na części. Znamy wynik testu naprawy
Naprawa nowoczesnego sprzętu mobilnego wymaga często wizyty w autoryzowanym punkcie. Budowa nowego flagowca firmy Samsung ułatwia ewentualną interwencję techniczną.
Wynik z demontażu nowego Samsunga
Kanał PBKreviews opublikował nagranie z demontażu smartfonu Samsung Galaxy S26. Twórcy poddali urządzenie ocenie pod kątem łatwości serwisowania. Model ten zdobył 9 punktów na 10 możliwych. Taki rezultat pojawia się obecnie dość rzadko w branży.
Prostsza budowa urządzenia oznacza szybszy proces wymiany uszkodzonych elementów. Skutkuje to potencjalnie niższymi kosztami dla konsumenta. Prace naprawcze zajmą specjalistom mniej czasu. Mały flagowiec Samsunga łączy potwierdzoną w testach odporność z łatwym dostępem do wnętrza obudowy.
Analiza podzespołów
Recenzenci rozdzielili punkty na kilka głównych kategorii. Dostępność części zamiennych oraz sposób ułożenia baterii zyskały maksymalne oceny. Otrzymały one po 2 punkty na 2 możliwe. Taką samą notę przyznano za dostęp do pozostałych układów wewnętrznych.
Nieco gorzej wypadła kategoria wymiany ekranu oraz organizacja czasu pracy. Te dwa elementy zdobyły 1,5 punktu na 2. Zsumowanie wszystkich ocen dało ostateczny wynik na poziomie 9 punktów. Samodzielna rozbiórka telefonu nadal wymaga specjalistycznych narzędzi oraz podstawowej wiedzy serwisowej. W Internecie pojawią się jednak materiały instruktażowe ułatwiające ten proces.