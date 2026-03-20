Samsung Galaxy S26 rozebrany na części. Znamy wynik testu naprawy

Wynik z demontażu nowego Samsunga

Kanał PBKreviews opublikował nagranie z demontażu smartfonu Samsung Galaxy S26. Twórcy poddali urządzenie ocenie pod kątem łatwości serwisowania. Model ten zdobył 9 punktów na 10 możliwych. Taki rezultat pojawia się obecnie dość rzadko w branży.

Prostsza budowa urządzenia oznacza szybszy proces wymiany uszkodzonych elementów. Skutkuje to potencjalnie niższymi kosztami dla konsumenta. Prace naprawcze zajmą specjalistom mniej czasu. Mały flagowiec Samsunga łączy potwierdzoną w testach odporność z łatwym dostępem do wnętrza obudowy.

Samsung Galaxy S26
Ekran 6.30" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3.8 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4300mAh Pamięć wbudowana 512 GB

Analiza podzespołów

Recenzenci rozdzielili punkty na kilka głównych kategorii. Dostępność części zamiennych oraz sposób ułożenia baterii zyskały maksymalne oceny. Otrzymały one po 2 punkty na 2 możliwe. Taką samą notę przyznano za dostęp do pozostałych układów wewnętrznych.