Samsung Galaxy S26 Edge zaskoczy baterią i smukłością

Samsung stawia na sprawdzone rozwiązania

Od kilku miesięcy mówiło się, że Galaxy S26 Edge może być pierwszym smartfonem Samsunga z akumulatorem opartym na technologii krzemowo-węglowej. To właśnie ona miała pozwolić na znacznie większą pojemność w smukłej obudowie. Najnowsze informacje od chińskiego regulatora 3C rozwiewają jednak te spekulacje – bateria wciąż będzie litowo-jonowa.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nie oznacza to jednak stagnacji. Dokumentacja wskazuje na ogniwo o pojemności 4078 mAh, które w materiałach marketingowych zostanie podbite do 4200 mAh. To wyraźny postęp względem Galaxy S25 Edge, gdzie mieliśmy zaledwie 3900 mAh.

Grubszy problem Apple'a

Ciekawie zapowiada się starcie z konkurencją. Apple ma w przyszłym roku pokazać iPhone’a 17 Air, urządzenie ekstremalnie cienkie – zaledwie 5,5 mm grubości. Tyle, że kosztem baterii, bo mówi się o zaledwie 2900 mAh. Firma z Cupertino ma ratować się sztuczną inteligencją, która w iOS 26 zoptymalizuje zużycie energii.

Na tym tle Galaxy S26 Edge prezentuje się imponująco. Samsung planuje odchudzić obudowę nawet o 0,3 mm względem poprzednika, a mimo to zmieścić wyraźnie większy akumulator.

Cienki, mocny i wydajny

Nowy Edge ma być nie tylko smukły, ale też bardzo mocny. W środku znajdzie się Snapdragon 8 Elite 2 (znany też jako Gen 5), czyli topowy układ Qualcomma na przyszły rok. W połączeniu z większą baterią i lekkim odchudzeniem obudowy możemy dostać smartfon, który nie tylko wygląda efektownie, ale i wytrzyma pełen dzień intensywnej pracy.

Samsung szykuje premierę wcześniej niż zwykle. Galaxy S26 Edge ma zadebiutować na początku 2026 roku razem z pozostałymi modelami z serii. Wiele wskazuje na to, że będzie to jeden z najciekawszych flagowców w segmencie ultrasmukłych smartfonów.