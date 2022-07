Lepiej już było. Idzie kryzys na rynku komputerów

Nadchodzą trudniejsze czasy dla producentów komputerów. Już w tym roku muszą liczyć się z dużymi spadkami sprzedaży.

Pandemia koronawirusa i idąca za tym izolacja sprawiła, że rynek komputerów złapał drugi oddech. Ogromne zapotrzebowanie na sprzęty do pracy z domów oraz modele gamingowe sprawiło, że cały segment zaliczył duże wzrosty. Z czasem doprowadziło to także do problemów z dostępnością podzespołów, ale producenci nie mieli powodów do narzekania.

Idzie kryzys na rynku PC-tów

Jednak lepiej już było. Najnowsze dane dowodzą, że producenci komputerów muszą liczyć się nie tylko ze zmniejszeniem dynamiki wzrostu, ale wręcz spadkami. Z raportu firmy Gartner wynika, że 2022 rok zakończy się na rynku PC-tów spadkiem o około 9,5 procent w ujęciu globalnym.

Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w regionie EMEA, na który składają się: Europa, Bliski Wschód oraz Afryka. Tutaj spadek wyniesie aż 14 procent, co będzie dużym ciosem dla producentów. To oczywiście pokłosie wojny w Ukrainie i rosnącej inflacji.

Jeśli chodzi o konkretne urządzenia, to najbardziej oberwą Chromebooki. Gartner przewiduje, że tego typu urządzenia będą sprzedawać się aż o 30 procent gorzej niż rok wcześniej.

Zobacz: Idzie kryzys, więc Intel obniża ceny procesorów

Zobacz: Nowe wersje Steam Decka są gorsze. Valve oszczędza na podzespołach

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: TechSpot