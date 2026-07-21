Elektronika drożeje, e-śmieci przybywa. Refurbed chce zmienić nawyki Polaków

Kupno nowego smartfonu czy laptopa staje się coraz większym obciążeniem dla domowego budżetu. Ceny flagowych urządzeń w sklepach stale rosną, a z drugiej strony świat zmaga się z gigantyczną falą elektrośmieci.

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Rocznie na globie powstaje ponad 60 mln ton elektronicznych odpadów, co odpowiada masie ponad 6100 wież Eiffla. Szacuje się, że w samych europejskich domach w szufladach zalega około 600 mln nieużywanych smartfonów, z czego aż 200 mln nadaje się do naprawy i ponownej sprzedaży.

Refurbed kusi Polaków dobrym i tanim sprzętem odnawianym

W odpowiedź na te problemy wpisuje się austriacka platforma e-commerce Refurbed, która chce mocniej zaznaczyć swoją obecność w Polsce. Założony w 2017 r. w Wiedniu przez Kiliana Kaminskiego, Jürgena Riedla oraz Petera Windischhofera marketplace działa już w 24 krajach Europy i zatrudnia około 250 osób.

Kilian Kaminski, Refurbed

Na warszawskim spotkaniu prasowym, na którym gościł Kilian Kaminski, firma podzieliła się swoją wizją działania i ofertą dla Polaków. Refurbed proponuje odnowioną elektronikę jako bezpieczny i znacznie tańszy kompromis pomiędzy fabrycznie nowym sprzętem ze sklepu a niepewnymi zakupami z drugiej ręki od prywatnych osób. Do tej pory łączna wartość sprzedaży na platformie osiągnęła poziom 3 mld USD, a na polskim rynku przekroczyła już 1 mln euro.

Dla Polaków ważne są oszczędności

Jak zauważa Kilian Kaminski, dla Polaków zrównoważony rozwój jest ważny, ale w obecnej sytuacji ekonomicznej czynnikiem decydującym jest coraz częściej cena. Firma przekonuje, że ma na to odpowiedź, a sprzęt z drugiej ręki bywa tańszy od nowych odpowiedników nawet o 40%. Co prawda nierzadko są to już modele nawet kilkuletnie, ale wciąż dostępne w sprzedaży i wciąż trzymające ceny.

Dla przykładu oferowany na stronie refurbed.pl bazowy iPhone 15 kosztuje 1863,04 zł przy cenie rynkowej nowego egzemplarza 2899 zł, a Samsung Galaxy S24 został wyceniony na 1659,41 zł zamiast standardowych 2600 zł. Różnicę widać też przy droższym sprzęcie, gdzie iPhone 16 Pro kosztuje 3188,79 zł zamiast 3799 zł. W serwisie pojawiają się również trudno dostępne w oficjalnej polskiej dystrybucji rarytasy, jak wyceniony na 4674,24 zł zeszłoroczny Google Pixel 10 Pro Fold, który w przeliczeniu dostępny jest za ok. 8000 zł.

W Polsce największym wzięciem cieszą się smartfony, tablety, urządzenia audio i laptopy. Bardzo silną pozycję mają zwłaszcza tablety, które odpowiadają już za niemal 15% wszystkich polskich zamówień, a wśród producentów królują Apple oraz Samsung. Co ciekawe, Refurbed oferuje też sprzęt AGD czy kuchenny, jak odnowione Thermomixy, tak bardzo popularne w naszym kraju. Wszystkie sprzęty po odnowieniu wyglądają jak po raz pierwszy wyjęte z pudełka.

Kto odnawia sprzęt dla Refurbed?

Cały proces odnawiania produktów opiera się na współpracy z profesjonalnymi serwisami. Refurbed współpracuje obecnie z 400 wyspecjalizowanymi zakładami w Europie, w tym z 15 partnerami z Polski. Każde urządzenie przechodzi proces testowy oraz naprawczy składający się z nawet 40 etapów. Sprzedawcy stosują części OEM lub ich bezpośrednie zamienniki o identycznych parametrach, wytwarzane przez tych samych dostawców podzespołów, na przykład firmę Foxconn.

Kilian Kaminski, Refurbed

Kupujący dostają minimum 12-miesięczną gwarancję oraz 30-dniowy okres na przetestowanie sprzętu. Choć przy ogromnej skali sprzedaży z powodu ograniczeń systemowych klienci nie otrzymują obecnie szczegółowej historii wymiany konkretnych podzespołów dla swojego egzemplarza, w przyszłości ma się to zmienić za sprawą wprowadzanych w Unii Europejskiej cyfrowych paszportów produktów.