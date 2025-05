Realme z baterią 10000 mAh. To koniec codziennego lęku o energię

Co imponujące, inżynierom Realme udało się zmieścić tak potężne ogniwo w obudowie, która zachowuje względnie smukły i lekki profil. Prototypowy model, pomyślany z myślą o zrównoważeniu wydajności i przenośności (m.in. dla rynku indyjskiego), ma grubość poniżej 8,5 mm i waży nieco ponad 200 gramów. To istotne osiągnięcie, biorąc pod uwagę podwojoną pojemność baterii w stosunku do wielu standardowych smartfonów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kluczem do tego sukcesu jest zastosowanie nowatorskiej baterii z anodą o ultrawysokiej zawartości krzemu. Jak twierdzi Realme, 10-procentowy udział Si w anodzie jest najwyższym wskaźnikiem w branży smartfonów, co przyczynia się do osiągnięcia imponującej gęstości energii na poziomie 887 Wh/L. Te parametry stanowią znaczący postęp w technologii baterii litowo-jonowych.

Aby pomieścić tak dużą baterię, Realme opracowało specjalną wewnętrzną konstrukcję o nazwie „Mini Diamond Architecture”. To przemyślane przeorganizowanie komponentów pozwoliło wygospodarować niezbędną przestrzeń. Dodatkowo, koncept może pochwalić się prawdopodobnie najwęższą na świecie płytą główną dla smartfonu z Androidem, mierzącą zaledwie 23,4 mm. Takie podejście architektoniczne zaowocowało zgłoszeniem ponad 60 międzynarodowych patentów. Użytkownicy mogą podziwiać część tych rozwiązań dzięki półprzezroczystej tylnej obudowie, która ukazuje wewnętrzne komponenty, w tym baterię i kompaktową płytę główną.

Realme od dawna koncentruje się na technologiach związanych z bateriami i szybkim ładowaniem. Firma ma na swoim koncie takie osiągnięcia, jak szybkie ładowanie 150 W w modelu Realme GT Neo 3, rekordowe 240 W w Realme GT 3, a nawet prezentowany wcześniej koncept ładowania 320 W. Marka sygnalizuje, że nadchodząca seria Realme GT 7 przyniesie kolejne usprawnienia w zakresie wydajności baterii, a obecne konceptualne rozwiązania, takie jak akumulator 10000 mAh, mogą w przyszłości trafić do urządzeń przeznaczonych dla masowego konsumenta.