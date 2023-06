Razer wprowadza na rynek nowe mobilne bestie

Razer zaprezentował 14-calowego laptopa dla graczy z AMD Ryzen 9 &940HS i Nvidia GeForce RTX 4070. Maszyna jest ucieleśnieniem połączenia kompaktowości z wydajnością.

Razer wprowadził na rynek kompaktowego laptopa z myślą o wymagających graczach. Mowa tu o modelu Blade 14, który charakteryzuje się 14-calowym ekranem, procesorem AMD Ryzen 9 7940HS i mobilną kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070. Jednak tanio nie będzie.

Razer prezentuje Blade 14 - kompaktowego laptopa dla graczy

Najważniejsze cechy laptopa Razer Blade 14:

Procesor AMD Ryzen 9 7940HS (8 rdzeni/16 wątków/5.2 GHz)

Mobilna karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060/4070 (140 W TGP)

Do 32 GB DDR5-5600 MHz RAM (rozszerzalna do 64 GB)

Ekran 14” 16:10 QHD+ 240Hz (do 500 nitów; 100% DCI-P3; czas reakcji poniżej 3 ms)

Wysokość 17,99 mm; waga 1.84 kg

Matowy czarny | Rtęciowa biel (Mercury)

Razer Blade 14 został stworzony z myślą o osobach, które często zmieniają stanowisko, a pomimo tego wymagają najwyższej jakości. Laptop jest niesamowicie lekki i waży zaledwie 1,84 kg. Oferuje przy tym wysoką wydajność zagwarantowaną przez komponenty od AMD i Nvidii. Producent nie ograniczał się również w przypadku ilości portów. Blade 14 został zaopatrzony w 2x USB 4.0 Typ-C i dwa porty USB 3.2 Typ-A, które mogą obsłużyć pełen zestaw urządzeń peryferyjnych, w tym stacje dokujące Thunderbolt.

Blade 14 to również dłuższy czas pracy baterii. Tym razem producent wyposażył model w akumulator 68,1 Wh, który może zapewnić nawet 10 godzin pracy. Pomóc w tym ma nowa funkcja Battery Health Optimizer, która została dodana do aplikacji Razer Synapse. Z kolei funkcja szybkiego ładowania pozwoli naładować urządzenie do 80% w godzinę.

Sercem laptopa jest nowy procesor AMD Ryzen 9 7940HS, jeden z topowych wyborów wśród smukłych procesorów. Z kolei za grafikę odpowiada tu GeForce RTX 4070 do laptopów. W przypadku ekranu mamy tu do czynienia z 14-calowym wyświetlaczem, oferującym rozdzielczość QHD+ w proporcjach 16:10. Jest to model gamingowy, więc nie zabrakło tu również wysokiej częstotliwości odświeżania na poziomie 240 Hz.

Jednak jak to bywa w przypadku Razera, tanio nie będzie. Sugerowana cena detaliczna podana przez producenta to 2799 dolarów, więc w Polsce zapłacimy za ten model co najmniej 11,5 tysięca.

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Materiały prasowe oprac. własne