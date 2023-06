Xbox Series X nie dostanie wersji Pro? Nie ma takiej potrzeby

Xbox Series X może nigdy nie doczekać się ulepszonej wersji Pro. Phil Spencer nie czuje takiej potrzeby.

Chociaż Xbox One w pewnym momencie doczekał się lepszej wersji w postaci Xbox One X, to nie jest powiedziane, że tę samą taktykę Microsoft obierze przy obecnej generacji konsol. Phil Spencer jest zdania, że nie ma takiej potrzeby.

Xbox Series X bez wersji Pro

Phil Spencer, szef działu Xbox, został zapytany o możliwość zaprezentowania ulepszonej wersji konsoli Xbox Series X. Przyznał on, że nie czuje takiej potrzeby. Amerykańska firma ma w tym momencie skupiać się na aktualnie dostępnym sprzęcie. Zdaniem Spencera sami użytkownicy nie oczekują ulepszonej wersji konsoli obecnej generacji, bo w zupełności wystarczy im to, co już mają.

W tym samym czasie, według plotek, Sony ma mocno pracować nad PlayStation 5 Pro, które ma być wydajniejsze od standardowej wersji. Jeśli pogłoski się potwierdzą, to ulepszona wersja konsoli zadebiutuje w 2024 roku. Jeśli tak będzie, to Microsoft nie będzie miał odpowiedzi na poczynania największego rywala.

Nie można wykluczyć, że Phil Spencer nie chce zdradzać niczego przedwcześnie i w rzeczywistości Xbox pracuje nad nową wersją Xbox Series X. Ciekawe, jak konsola miałaby się nazywać. Może Xbox Series XX, a może — wzorem PlayStation — właśnie Xbox Series X Pro? Na razie firma zaprezentowała nowy model Xbox Series S Black, który ma powiększony dysk z 512 GB do 1 TB i jest w kolorze czarnym. Poza tym wszystkie podzespoły są takie same, jak wcześniej.

