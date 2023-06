Starfield w 60 klatkach na sekundę? Tylko na PC-tach

W trakcie Xbox Game Showcase nie tylko zobaczyliśmy gameplay z gry Starfield, ale też poznaliśmy oficjalną datę premiery. Produkcja trafi do graczy 6 września tego roku i zapowiada się na jeden z ciekawszych tytułów w portfolio Xboxa. Szkoda, że posiadacze konsol nie mogą liczyć na 60 klatek na sekundę.

Todd Howard, szef studia Bethesda, w trakcie wywiadu z serwisem IGN przyznał, że Starfield w wersji na konsole będzie działał tylko w 30 klatkach na sekundę. Na Xbox Series X będzie to przy rozdzielczości 4K, natomiast na Xbox Series S w 1440p.

Myślę, że nie będzie to żadną niespodzianką, biorąc pod uwagę nasze poprzednie gry, do czego dążymy. Zawsze te ogromne, otwarte światy, w pełni dynamiczne, pełne detali, w których wszystko może się wydarzyć. I chcemy to zrobić. Będzie 4K na Xbox Series X i 1440p na Series S. Zablokowaliśmy to na 30 klatkach na sekundę, ponieważ chcemy tej wierności, chcemy wszystkich tych rzeczy. Nie chcemy nic z tego poświęcić.