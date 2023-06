Gry tylko w wersji cyfrowej? Za chwilę to będzie standard

Gra Alan Wake 2 wywołała duże poruszenie. Z jednej strony z powodu samej premiery, a z drugiej, bo zostanie wydana tylko i wyłącznie w formie cyfrowej. Twórcy w ogóle nie planują wydania pudełkowego. Nie wszystkim się to spodobało, ale musimy liczyć się z tym, że za chwilę będzie to rynkowy standard.

Takiego zdania jest znany analityk rynkowy — Mat Piscatella. Jego zdaniem w ciągu 2 najbliższych lat trend wydania gier AAA tylko w wersji cyfrowej znacząco zyska na sile. Do 2028 roku ma to być już standard dla większości produkcji wydawanych na PlayStation oraz Xboxa. Zdaniem Piscatelli Nintendo będzie pod tym względem trochę opóźnione, chociaż nie wyklucza, że Japończycy mogą zaskoczyć.

Digital only AAA releases are here. Over the next 2 years this trend will accelerate, and by 2028 or so I think it'll be the norm for most Xbox and PS releases. Nintendo likely won't move as fast, but then again it's Nintendo and they're always full of surprises.