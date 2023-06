Kultowa gra trafi na wielki ekran. Szczegóły są już dograne

Po premierze dobrze przyjętej animacji Super Mario Shigeru Miyamoto z Nintendo sugerował, że Japończycy planują kolejne filmy z wykorzystaniem swoich kultowych marek. Najwyraźniej słowa zamierzają dotrzymać, bo kolejną animacją, którą będziemy mieli okazję obejrzeć, będzie prawdopodobnie Zelda.

Takie informacje przekazał Jeff Sneider, który jest dobrze poinformowany w świecie filmów. Zelda ma powstać w Illumination, czyli tej samej firmie, która stworzyła animację Super Mario. Jednak większość osób będzie kojarzyć studio przede wszystkim z równie kultowymi Minionkami. Nintendo miało już dogadać wszystkie szczegóły z Illumination i wkrótce mają ruszyć prace.

Zapewne nie jest to wielki szok, ale z tego, co mi powiedziano, zbliża się do oficjalnego potwierdzenia. Powiedziano mi, że Universal faktycznie zamyka wielką umowę z Nintendo Corporation w sprawie The Legend of Zelda. Wygląda to na kolejną dużą serię Illumination-Nintendo, której znowu, jak sądzę, wszyscy się spodziewaliśmy. Powiedziano mi, że to rzeczywiście się dzieje i będzie kosztować Universal niezłą sumkę z powodu sukcesu Super Mario. Nintendo w pewnym sensie zna swoją wartość w tym momencie. Ale tak, powiedziano mi, że teraz stanie się to rzeczywistością.