Mario to dopiero początek. Nintendo planuje więcej filmów

W kinach zadebiutował film animowany Super Mario Bros. i już w pierwszy weekend okazał się sukcesem. Nic dziwnego, że Nintendo planuje kolejne.

Super Mario Bros. to najnowszy film animowany, który trafił do kin. W ciągu dwóch pierwszych dni na wielkim ekranie przyniósł przychód na poziomie aż 120 mln dolarów, co zwiastuje ogromny sukces produkcji. W związku z tym nie ma nic dziwnego w tym, że Nintendo planuje już kolejne filmy, co zasugerował sam Shigeru Miyamoto.

Nintendo planuje kolejne filmy

Shigeru Miyamoto z Nintendo oraz Chris Meladandri, szef studia Illumination, udzielili wywiadu serwisowi ScreenRant. W trakcie rozmowy padło pytanie o kolejne projekty i dalszą współpracę obu firm.

W tej chwili nie mam nic do skomentowania. Ale zaczęliśmy od tego, że mamy wspólną wizję tworzenia, więc myślę, że w przyszłości pojawią się kolejne możliwości. Jak wspomniał Chris, nie możemy się teraz niczym dzielić. Ale jestem pewien, że będziemy nadal pracować nad tym partnerstwem.

- powiedział Japończyk.

Stwierdzenie, że nie mogą się teraz niczym dzielić, jest dość jednoznaczną sugestią, że współpraca nie tylko będzie kontynuowana, ale zostały w tym kierunku poczynione już jakieś starania i plany. Swoje trzy grosze dorzucił też szef Illumination.

Jesteśmy teraz bardzo skupieni na tym filmie i na tym, jak publiczność go przyjmuje. Nintendo i Illumination miały naprawdę satysfakcjonującą współpracę. Pan Miyamoto i jego współpracownicy zaprosili mnie do zarządu Nintendo i wspólnie pracujemy nad przyszłością. Ale w tej chwili trudno nam mówić o czymkolwiek.

- skomentował Chris Meladandri.

Nintendo dysponuje cały mnóstwem marek, które mogłyby trafić na wielki ekran. Weźmy na przykład Zeldę, która ma przecież ogromny potencjał i to nie tylko jako animacja, ale także jako film aktorski.

