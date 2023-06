Nowa Forza Motorsport z prawdopodobną datą premiery

Fani serii Forza Motorsport długo czekali na nową odsłonę ukochanych wyścigów. Jest duża szansa, że ich modły zostały wysłuchane i gra już wkrótce trafi do sprzedaży.

Seria Forza dzieli się na dwie serie: Horizon oraz Motorsport. Pierwsza jest bardziej arcade'owa, natomiast druga ma ambicje stania się jak najlepszą symulacją prawdziwych wyścigów. Niestety, fani Motorsport ostatnią odsłonę dostali aż 6 lat temu i z pewnością z utęsknieniem czekają na kolejną część. Ich prośby wkrótce mogą zostać wysłuchane, bo właśnie wyciekła prawdopodobna data premiery.

Forza Motorsport z datą premiery

Według najnowszych plotek, potwierdzonych przez dwa niezależnie źródła, kolejna część Forza Motorsport ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Padł nawet konkretny dzień — 10 października 2023. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to oficjalne informacje powinniśmy usłyszeć już dzisiaj (11 czerwca) o godzinie 19:00, kiedy to rozpocznie się Xbox Game Showcase. Forza Motorsport (ta część ma nie mieć numeru w nazwie) wydaje się tutaj pewniakiem.

Forza Motorsport na start ma zaoferować co najmniej 500 samochodów z 800 ulepszeniami. Gra ma charakteryzować się bardzo realistyczną grafiką, dzięki spektrofotometrowi i Ray Tracingowi w czasie rzeczywistym. Poza tym na premierę powinna być dostępna w Xbox Game Pass.

Jeśli plotki są prawdziwe, to październik może być niezwykle intensywnym miesiącem dla graczy. Na ten miesiąc planowane są jeszcze premiery: Marvel's Spider-Man 2, Alan Wake II, Lords of the Fallen, Alone in the Dark no i właśnie Forza Motorsport.

Źródło zdjęć: Microsoft

Źródło tekstu: wccftech